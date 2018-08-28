追蹤萬名糖尿病患者 研究：魚油無助預防心臟病

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）越來越多的研究指出，含脂肪酸Omega-3的藥丸無效，而今天又有一項追蹤逾1萬5000名糖尿病患者的研究結果顯示，魚油補充劑無助預防心臟病或中風。

研究人員招募英國逾1萬5000名無心臟病跡象的糖尿病患者，隨機分配半數每天服用omega-3膠囊，另一半則服用含橄欖油的安慰劑藥丸，這意味著受試者不知自己服用何種藥物。

研究人員平均花了7年多追蹤這批患者，並在新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發表相關研究結果。