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中央社

追蹤萬名糖尿病患者 研究：魚油無助預防心臟病

中央社2018/08/28 09:59
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）越來越多的研究指出，含脂肪酸Omega-3的藥丸無效，而今天又有一項追蹤逾1萬5000名糖尿病患者的研究結果顯示，魚油補充劑無助預防心臟病或中風。

研究人員招募英國逾1萬5000名無心臟病跡象的糖尿病患者，隨機分配半數每天服用omega-3膠囊，另一半則服用含橄欖油的安慰劑藥丸，這意味著受試者不知自己服用何種藥物。

研究人員平均花了7年多追蹤這批患者，並在新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發表相關研究結果。

結果發現，服用魚油的受試者中，8.9%患有心臟病或中風，安慰劑組則為9.2%，兩組結果並無明顯差異。

牛津大學首席研究員鮑曼（Louise Bowman）說：「這項大型隨機試驗的結果顯示，服用魚油補充劑無法降低糖尿病患者罹患心血管疾病的風險。」

「這項結果令人失望，但與此前針對他類心血管疾病高危患者展開的隨機試驗結果一致，即服用魚油補充劑並無益處。」

鮑曼推論：「推薦服用魚油補充劑以預防心血管疾病，並無理據 。」

美國心臟病學期刊（American MedicalAssociation Cardiology）今年1月也發表7萬8000人參與的10項研究分析，結論指出，魚油無法協助高危患者預防心臟病。

曾有若干觀察研究指出，攝取大量魚類與降低冠狀動脈疾病及中風風險有關，但更嚴謹的隨機試驗並不支持這項說法。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070828

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