廣編／myVideo攜手凱擘首部自製戲劇「雙城故事」

OTT平台投資自製戲劇又一力作！台灣大哥大旗下OTT影音串流服務平台myVideo，與凱擘影藝共同投資青睞影視出品、葉天倫導演所執導之跨國製作都會浪漫愛情年度大戲《雙城故事》，今舉行首映記者會，myVideo將自9/1起每週六晚間10點上架獨家同步跟播，加入會員即可免費觀看，喜愛《雙城故事》的朋友千萬不能錯過！

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，《雙城故事》導演葉天倫曾執導過兩部票房破億的賀歲片，電影作品包括《大稻埕》、《雞排英雄》、《紅酒燉牛肉》等在myVideo都有亮眼的收視佳績。為強化市場差異化定位並支持國內優質戲劇創作能量，myVideo首度與凱擘影藝共同投資葉導的戲劇新作《雙城故事》，並抱以極高期待。myVideo現今註冊會員數超過400萬，2018上半年度影片觀看次數突破4,000萬次，較去年同期成長逾2倍，相信具爆發力的成長能量也將成為《雙城故事》在OTT平台推廣上不可或缺的一臂之力。而未來myVideo也將以每年2部的目標推出自製戲劇，提升myVideo獨家內容比重和優質戲劇涵量。