NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
工商快訊

廣編／myVideo攜手凱擘首部自製戲劇「雙城故事」

本報訊2018/08/28 14:08
▲myVideo攜手凱擘首部自製戲劇「雙城故事」。（圖／資料照片）
▲myVideo攜手凱擘首部自製戲劇「雙城故事」。（圖／資料照片）

OTT平台投資自製戲劇又一力作！台灣大哥大旗下OTT影音串流服務平台myVideo，與凱擘影藝共同投資青睞影視出品、葉天倫導演所執導之跨國製作都會浪漫愛情年度大戲《雙城故事》，今舉行首映記者會，myVideo將自9/1起每週六晚間10點上架獨家同步跟播，加入會員即可免費觀看，喜愛《雙城故事》的朋友千萬不能錯過！

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，《雙城故事》導演葉天倫曾執導過兩部票房破億的賀歲片，電影作品包括《大稻埕》、《雞排英雄》、《紅酒燉牛肉》等在myVideo都有亮眼的收視佳績。為強化市場差異化定位並支持國內優質戲劇創作能量，myVideo首度與凱擘影藝共同投資葉導的戲劇新作《雙城故事》，並抱以極高期待。myVideo現今註冊會員數超過400萬，2018上半年度影片觀看次數突破4,000萬次，較去年同期成長逾2倍，相信具爆發力的成長能量也將成為《雙城故事》在OTT平台推廣上不可或缺的一臂之力。而未來myVideo也將以每年2部的目標推出自製戲劇，提升myVideo獨家內容比重和優質戲劇涵量。

歡慶myVideo首部投資自製戲劇《雙城故事》盛大上檔，myVideo大方推出好康活動回饋粉絲！即日起，只要在myVideo Facebook官方粉絲團指定貼文下方，留言邀請好友觀看，並公開分享貼文，就有機會抽中限量乙份的《雙城故事》「限量精美聯名古早味提袋」，粉絲們務必密切鎖定粉絲團最新訊息！

《雙城故事》由多次入圍金鐘、兩度入圍亞洲影視節最佳導演獎的葉天倫導演執導，實力派演員陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞領銜主演，講述一個從沒出國過的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事。透過台北市、舊金山兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野，同時可觀照現代都會男女的生活態度及不同國家產生的文化差異。《雙城故事》斥資上億元成本製作，國內外共150名工作人員，踏遍國內外共200個景點，各國臨演多達上千人，觀眾將一眼就看出《雙城故事》不同於一般偶像劇的開闊格局。

廣編／玩美西更快更便利！

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan