廣編／myVideo攜手凱擘首部自製戲劇「雙城故事」

OTT平台投資自製戲劇又一力作！台灣大哥大旗下OTT影音串流服務平台myVideo，與凱擘影藝共同投資青睞影視出品、葉天倫導演所執導之跨國製作都會浪漫愛情年度大戲《雙城故事》，今舉行首映記者會，myVideo將自9/1起每週六晚間10點上架獨家同步跟播，加入會員即可免費觀看，喜愛《雙城故事》的朋友千萬不能錯過！
台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，《雙城故事》導演葉天倫曾執導過兩部票房破億的賀歲片，電影作品包括《大稻埕》、《雞排英雄》、《紅酒燉牛肉》等在myVideo都有亮眼的收視佳績。為強化市場差異化定位並支持國內優質戲劇創作能量，myVideo首度與凱擘影藝共同投資葉導的戲劇新作《雙城故事》，並抱以極高期待。myVideo現今註冊會員數超過400萬，2018上半年度影片觀看次數突破4,000萬次，較去年同期成長逾2倍，相信具爆發力的成長能量也將成為《雙城故事》在OTT平台推廣上不可或缺的一臂之力。而未來myVideo也將以每年2部的目標推出自製戲劇，提升myVideo獨家內容比重和優質戲劇涵量。
歡慶myVideo首部投資自製戲劇《雙城故事》盛大上檔，myVideo大方推出好康活動回饋粉絲！即日起，只要在myVideo Facebook官方粉絲團指定貼文下方，留言邀請好友觀看，並公開分享貼文，就有機會抽中限量乙份的《雙城故事》「限量精美聯名古早味提袋」，粉絲們務必密切鎖定粉絲團最新訊息！
《雙城故事》由多次入圍金鐘、兩度入圍亞洲影視節最佳導演獎的葉天倫導演執導，實力派演員陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞領銜主演，講述一個從沒出國過的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事。透過台北市、舊金山兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野，同時可觀照現代都會男女的生活態度及不同國家產生的文化差異。《雙城故事》斥資上億元成本製作，國內外共150名工作人員，踏遍國內外共200個景點，各國臨演多達上千人，觀眾將一眼就看出《雙城故事》不同於一般偶像劇的開闊格局。