NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

鬼之切入成絕響 吉諾布里宣布退休

中央社2018/08/28 10:21
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社聖安東尼奧27日綜合外電報導）幫助美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺奪下4次總冠軍的阿根廷明星後衛吉諾布里今天宣布退休，正式結束他長達23年的籃球生涯，23年籃球生涯中16年NBA歲月全獻給馬刺。

NBA生涯16年全獻給馬刺的吉諾布里（ManuGinobili）在推特貼文說：「今天有著百感交集的情緒，我宣布從籃球界退休。」

「對於過去23年我生命中的所有人（家人、朋友、隊友、教練、工作人員和球迷）都充滿著無限感激，這是段美妙的旅程，超越了我最瘋狂的夢想。」

吉諾布里的職籃生涯最先是在阿根廷與歐洲籃壇度過，並在1999年NBA選秀第2輪被馬刺選入，往後幫助馬刺在2003、2005、2007和2014年拿下NBA總冠軍。

除了4座總冠軍，吉諾布里更在2005年、2011年兩度獲選進入NBA全明星賽。

吉諾布里另幫阿根廷男籃國家隊奪得2004年雅典奧運金牌，他也是8位史上同時拿過4座NBA總冠軍與1面奧運金牌的籃球員之一，更是唯一獲此殊榮的非美國出生球員。

41歲的吉諾布里在馬刺出賽1057場例行賽，場均貢獻13.3分、3.8助攻、3.5籃板和1.32抄截。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1070828

群創：車用顯示面板3年內出貨大重視越南亞太戰略地位 法軍...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan