鬼之切入成絕響 吉諾布里宣布退休

（中央社聖安東尼奧27日綜合外電報導）幫助美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺奪下4次總冠軍的阿根廷明星後衛吉諾布里今天宣布退休，正式結束他長達23年的籃球生涯，23年籃球生涯中16年NBA歲月全獻給馬刺。

NBA生涯16年全獻給馬刺的吉諾布里（ManuGinobili）在推特貼文說：「今天有著百感交集的情緒，我宣布從籃球界退休。」

「對於過去23年我生命中的所有人（家人、朋友、隊友、教練、工作人員和球迷）都充滿著無限感激，這是段美妙的旅程，超越了我最瘋狂的夢想。」

吉諾布里的職籃生涯最先是在阿根廷與歐洲籃壇度過，並在1999年NBA選秀第2輪被馬刺選入，往後幫助馬刺在2003、2005、2007和2014年拿下NBA總冠軍。