鬼之切入成絕響 吉諾布里宣布退休

（中央社聖安東尼奧27日綜合外電報導）幫助美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺奪下4次總冠軍的阿根廷明星後衛吉諾布里今天宣布退休，正式結束他長達23年的籃球生涯，23年籃球生涯中16年NBA歲月全獻給馬刺。
NBA生涯16年全獻給馬刺的吉諾布里（ManuGinobili）在推特貼文說：「今天有著百感交集的情緒，我宣布從籃球界退休。」
「對於過去23年我生命中的所有人（家人、朋友、隊友、教練、工作人員和球迷）都充滿著無限感激，這是段美妙的旅程，超越了我最瘋狂的夢想。」
吉諾布里的職籃生涯最先是在阿根廷與歐洲籃壇度過，並在1999年NBA選秀第2輪被馬刺選入，往後幫助馬刺在2003、2005、2007和2014年拿下NBA總冠軍。
除了4座總冠軍，吉諾布里更在2005年、2011年兩度獲選進入NBA全明星賽。
吉諾布里另幫阿根廷男籃國家隊奪得2004年雅典奧運金牌，他也是8位史上同時拿過4座NBA總冠軍與1面奧運金牌的籃球員之一，更是唯一獲此殊榮的非美國出生球員。
41歲的吉諾布里在馬刺出賽1057場例行賽，場均貢獻13.3分、3.8助攻、3.5籃板和1.32抄截。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1070828