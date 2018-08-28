格羅方德宣布退出半導體爭霸 台積電三星樂觀其成

格羅方德執行長 Tom Caulfield 指出，今天絕大多數無晶圓廠客戶希望從每一代技術中獲得更多價值，以充分利用每個技術節點設計的大量投資。由於擔憂摩爾定律的未來發展，決定放棄 7 奈米晶片計畫，將調整公司資源和發展重點，轉而加倍投資其產品組合中與現有客戶最相關的差異化技術。

繼先前傳出超微 (AMD) 首批 7 奈米 Vega 繪圖晶片將交由台積電代工之後，今日 (28 日) 台積電再獲捷報，格羅方德 (GlobalFoundries) 宣告退出宣布將退出開發下一代半導體技術的計畫，並重新調整其對現有技術的投資，台積電半導體供應商霸主的地位更加穩固。

資訊網站《AnandTech》報導指出，格羅方德宣告退出計畫意味著該公司將減少 5% 的員工，也意味著下一代半導體領域僅剩下現有和前任蘋果供應商、台積電 (2330-TW) 和三星 (005930-KR)，整個消費電子業可能會更加依賴於這兩家公司。

就在台積電擴大自己的 7 奈米晶片生產數月後，格羅方德發布了這個決定。擴大生產的主要原因是台積電。

三星是蘋果先前的晶圓廠合作夥伴，但從 A8 處理器開始就失去了獨家經營權，蘋果將訂單轉向台積電，已經開始為蘋果製造 iPhone、iPad 的處理器，台積電的訂單將會越來越多，逐漸瓜分原本屬於三星的訂單。

GlobalFoundries 和三星簽署了一項聯合技術協議，但該協議似乎不會擴展到 7 奈米晶片的製造。

全球半導體競賽成本耗資昂貴，格羅方德成為最新退出的公司。聯電先前也在 8 月初宣布退出先進製程的競爭。