超商鮮食異業結盟成趨勢 統一超再推今年第三大檔衝刺

超商龍頭統一超 (2912-TW) 為持續推升消費者對鮮食的新鮮感，今年以來積極採取跨界聯名合作，在與日本東京拉麵之王「麵屋一燈」和國內店數最多的燒肉丼品牌「開丼」策略聯盟後，最新一波是與日本最大咖哩專賣店「CoCo 壱番屋」合作，主打原店吃不到的創新品項，預估將帶動相關業績成長 10-20%，也為旺季鮮食銷售再添新動能。

統一超新一波鮮食商品與 CoCo 壱番屋獨家設計共推出 5 款，售價介於 36-89 元間。

統一超進一步說明，今年以來推異業結盟聯名商品有成，相關類別業績成長 20%，在鮮食市場競爭激烈下，可藉由聯名商品讓鮮食結構更豐富多變。