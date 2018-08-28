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超商鮮食異業結盟成趨勢 統一超再推今年第三大檔衝刺

鉅亨網2018/08/28 10:32
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超商龍頭統一超 (2912-TW) 為持續推升消費者對鮮食的新鮮感，今年以來積極採取跨界聯名合作，在與日本東京拉麵之王「麵屋一燈」和國內店數最多的燒肉丼品牌「開丼」策略聯盟後，最新一波是與日本最大咖哩專賣店「CoCo 壱番屋」合作，主打原店吃不到的創新品項，預估將帶動相關業績成長 10-20%，也為旺季鮮食銷售再添新動能。

統一超新一波鮮食商品與 CoCo 壱番屋獨家設計共推出 5 款，售價介於 36-89 元間。

統一超進一步說明，今年以來推異業結盟聯名商品有成，相關類別業績成長 20%，在鮮食市場競爭激烈下，可藉由聯名商品讓鮮食結構更豐富多變。 

不同於統一超仍趕在旺季對鮮食推陳出新，全家 (5903-TW) 則針對自有品牌 FamilyMart Collection 強打懷舊零嘴。

全家商品部部長吳雅卿指出，「發現生活的原味」是 FamilyMart Collection 的品牌核心，這次是首度跨足自製米零食領域，切入懷舊市場。

FamilyMart Collection 系列商品近 5 年來強調真食材，陸續推出冷壓鮮萃茶、蜂蜜水，屢屢創造銷售奇蹟，如 FMC 蜂蜜水一天就能熱銷 1 萬瓶，年度業績破億元，名列全家便利商店億元俱樂部的熱銷榜。

全家也指出，5 月與永豐餘合作最新推出的真食好麵系列已成功帶動快煮麵在全家的銷售占比向上成長。

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