泰國簽證10月起漲價　每人要多付470元

外交部28日例行記者會，發言人李憲章表示，據了解，泰國貿易經濟辦事處為紓解申請泰簽人潮，預計自10月1日起，在台北與高雄各設立一處委外營運的簽證中心，加收470元是給簽證中心的委外手續費，並不是提高簽證費用。

泰國是國人最愛的旅遊景點之一，但是傳出赴泰簽證10月起要漲價，每人將加收新台幣470元手續費，依照目前泰簽費用1200元，如果加上旅行社代辦費用，等於民眾赴泰簽證將近要2000元。外交部今(28)日表示，爭取簽證互惠待遇原則不變，將待9月實施辦法公布後，與泰方進一步協調。

李憲章說，10月1日新制實施後，泰國貿易經濟辦事處將僅受理個人簽證申請，收件時間調整為上午9時至下午4時；每日申請人數以50人為限，每人每日至多申請9件，收費仍維持1200元，不另收手續費。

對於泰國簽證漲價一事，是否會對台灣不公平，李憲章表示，任何國家調整簽證規費都是國家主權行使的一部分，我國爭取簽證互惠待遇原則仍維持不變。

據統計，國人去年約54萬人赴泰旅遊，泰國人赴台旅遊約29萬人，為了鼓勵東南亞旅客來台，外交部2016年8月起試辦泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證措施在今年7月31日到期後，行政院同意對這三國免簽再延長一年，至明(2019)年7月底。



▲泰國是國人最愛的旅遊景點之一，但是傳出赴泰簽證10月起要漲價，每人將加收新台幣470元手續費。圖為泰國曼谷勝利紀念碑。（圖／記者呂烱昌攝 )