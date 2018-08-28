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羅偉旻亞運射箭男團奪金　父親嘆：用孤獨童年換來的

編輯中心／綜合報導2018/08/28 10:42
▲2018 雅加達亞運射箭男子反曲弓男團金牌戰 27 日登場，中華隊由湯智鈞、魏均珩與羅偉旻（前）上場抗敵，終場成功射下強敵南韓奪得隊史首金。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107 年 8 月 27 日
▲2018 雅加達亞運射箭男子反曲弓男團金牌戰 27 日登場，中華隊由湯智鈞、魏均珩與羅偉旻（前）上場抗敵，終場成功射下強敵南韓奪得隊史首金。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107 年 8 月 27 日

2018 雅加達亞運射箭團體項目，中華隊在昨（27）日的反曲弓男團、複合弓混雙等比賽中，接連擊退射箭強國南韓，一日笑納 2 金 1 銀。勇奪亞運史上首面反曲弓男團金牌的代表隊伍中，羅偉旻是新竹縣新豐子弟，奪金的消息一傳回台灣，新竹縣長邱鏡淳就和議長張鎮榮等人一同前往羅家道賀。羅偉旻的父親曾銘智既感動，也感嘆地表示：「這塊金牌是用孤獨童年換來的！」


由台灣射箭好手湯智鈞（左起）、魏均珩、羅偉旻聯手出征的中華男子射箭代表隊，27 日在 2018 雅加達亞運反曲弓男團金牌戰中扳倒強敵南韓，奪得隊史首金。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107 年 8 月 27 日

根據《中央社》報導，此次出賽亞運的中華男子射箭代表隊，由湯智鈞、魏均珩，與羅偉旻 3 人組成，昨日在射箭男子團體賽的金牌戰中，以 5 比 3 的成績擊敗強敵南韓，成功奪下首面亞運男團金牌。消息傳回台灣後，新竹縣長邱鏡淳就連同議長張鎮榮等人，前往羅偉旻位於新竹縣新豐鄉的老家道賀，還送上「竹縣之光」的捲軸，期許羅偉旻能夠再接再厲，朝著 2020 東京奧運前進。


2018 雅加達中華射箭反曲弓男團奪金消息 27 日下午傳回台灣，新竹縣長邱鏡淳（左）得知後，隨即前往男團成員羅偉旻位於新竹縣新豐鄉的家中道賀，羅偉旻的家人都相當開心。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107 年 8 月 27 日

對於兒子為國爭光，羅偉旻的父親曾銘智表示既感動，又感嘆。他表示，排行老二的羅偉旻還在就讀新豐國中一年級時，曾經投入自由車的練習，後來因為擔心危險，才讓他轉學到博愛國中，因此接觸了射箭運動。


中華男子射箭隊 27 日拿下亞運反曲弓男團金牌，團員之一的羅偉旻出身竹縣，縣長邱鏡淳（左）獲知後隨即到羅偉旻位於新豐鄉的家中道賀，並和羅偉旻家人一起透過視訊期勉羅偉旻繼續加油。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107 年 8 月 27 日

曾銘智回憶，兒子從那時開始，為了練習射箭幾乎全年無休，不僅無法和同學出去玩，就連畢業旅行都沒參加。為了保護手部，平常也沒辦法和朋友一起打籃球、排球等休閒活動。如今兒子奪下金牌，曾銘智感到光榮又驕傲。

關鍵字羅偉旻亞運反曲弓男團金牌曾銘智孤獨童年
中華隊猛奪4金　衝上亞洲第六雷千瑩不敵姜彩榮 與銅牌擦身而過

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