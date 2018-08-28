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屏東沒停班課！潘孟安臉書遭灌爆「你現在馬上騎車出去」

生活中心／綜合報導2018/08/28 11:11
▲網友灌爆潘孟安臉書，要求他「現在馬上騎車出去」。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲網友灌爆潘孟安臉書，要求他「現在馬上騎車出去」。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

屏東縣政府 27 日認為雨量已達停班停課標準，成為全國唯一停班課的縣市，今（ 28 ）日則正常上班上課。但是氣象局持續針對高屏地區發布大豪雨警報，高雄市也在清晨緊急宣布停班停課，屏東縣政府卻毫無動靜，引發屏東縣民憤怒，紛紛在縣長潘孟安的臉書上留言：「縣長，你現在馬上騎車出去！」


▲潘孟安 27 日晚間約 9 時 26 分在臉書宣布 28 日正常上班上課。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

屏東縣長潘孟安 27 日晚間在臉書上表示：「屏東縣 8 月 28 日正常上班上課！根據中央氣象局預報資料， 8 月 28 日未達停班停課標準，屏東縣正常上班上課。唯屏東縣春日鄉士文村目前發生土石流，及屏 146 縣道坍方，已造成交通中斷，為顧及民眾安全，春日鄉公所已通報士文村 8 月 28 日停止上班、停止上課。」


▲潘孟安前往災區勘災。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

但是從今日凌晨開始，高屏地區就暴雨不斷，高雄市政府也在早上 6 時左右宣布停班停課，屏東雨勢也比 27 日強烈，但屏東縣政府依舊沒有反應，讓當地民眾相當憤怒「這 TMD 鬼標準哪來的？若昨天的放假不是為禮拜五的烏龍標準而為的補假心態， TMD 鬼才相信！」

網友在臉書留言「整晚已持續下豪大雨+颳強風了！拜託！停班停課，請務必確實做好確認才是！」「請潘大人麻煩不要再睡了」、「縣長還在睡覺嗎」、「剛剛送小孩去坐車到市區上課，明明就是這麼大的雨，所有的河川已經瀕臨潰堤，所有潛在的危險性一觸即發，若是雨再這麼下，小孩若被困在市區沒人照顧，潘縣長，我女兒可以先去你家嗎？你真的知道民眾的需要嗎？」


▲目前約有 1400 則留言灌爆潘孟安臉書，要求他「現在馬上騎車出去」。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

還有一堆網友留言「這不是亂放假，什麼才是亂放假？高雄還知道隨機應變，情況不對馬上宣佈停班停課，你還繼續睡？縣長，你現在馬上騎車出去！」

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