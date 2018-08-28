NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美驚！男星上吊戲拍到缺氧昏過去遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

大雨過後應當心　人畜共通「鉤端螺旋體病」找上門

記者林雁茹／綜合報導2018/08/28 17:30
▲連日大雨，疾管署已出面呼籲留意飲食衛生，以及災後的防疫工作。洪水過後，常見鉤端螺旋體病爆發性流行，民眾不能大意。（圖／NOWnews資料照）
▲連日大雨，疾管署已出面呼籲留意飲食衛生，以及災後的防疫工作。洪水過後，常見鉤端螺旋體病爆發性流行，民眾不能大意。（圖／NOWnews資料照）

上週受熱帶性低氣壓影響，中南部已連續下了幾天的豪大雨，各地災情也不斷傳出。因為短時間、強降雨的關係，許多低窪地區都發生積水的問題，甚至一連好幾天都泡在水中。為此，疾管署也出面提醒淹水地區的民眾，要留意飲食衛生，災後清理也要做好防護，落實「清除、清潔、消毒」的防疫步驟，避免傳染病的擴散。而家中有毛小孩的家庭，更應同時注意人與寵物的健康。

在清理家園的時候，務必小心留意安全，像是許多人會因為方便而赤腳清理家園，但若是一個不小心被利器劃傷，加上碰到不乾淨的水源，就有可能感染像鉤端螺旋體病、破傷風等傳染病。還記得2009年的莫拉克風災，在屏東萬丹鄉就曾爆出鉤端螺旋體病確診病例數超過百人、甚至造成一人死亡的大規模傳染疫情。


▲鉤端螺旋體電子顯微鏡照片。（圖／疾管署提供）

而鉤端螺旋體病，是屬於人畜共通的傳染病，人和毛小孩都有感染風險，應該積極落實預防計畫。一般若是狗狗感染這樣的病原，可能會出現發燒、腹痛、嘔吐、葡萄膜炎等，甚至引發急性肝炎、腎衰竭而導致死亡。若是人類遭受感染，則可能發生如發高燒、嚴重頭痛、冷顫、肌肉疼痛和嘔吐，亦可能出現黃疸、 紅眼、腹痛、腹瀉或出疹。如果病人不及早接受治理，可能會出現致命性的腎臟、肝臟、腦、肺或心臟感染，甚至引致死亡。

相關單位建議受災地區的居民，除了居家清潔打掃須留意外，儘可能避免接觸可能受感染的動物（尤其是嚙齒動物），或是可能遭尿液汙染的水源、土壤或植物。另外，若是皮膚有傷口，應盡快清洗、消毒並貼上防水膠布或敷料，而整理家園時，一定要穿上保護衣及靴子。至於在民生必需的水源，也飲用煮沸後的自來水，或是可靠來源的包裝飲用水。若是家中有寵物，則應落實防疫計畫。台灣已有引進犬10合1疫苗，是目前市面上可預防最多種台灣常見鉤端螺旋體感染的犬疫苗，狗狗每年定期施打可以有效保護寵物愛犬。如此一來不僅能照護到狗狗的健康，也可降低人畜共通傳染的風險。


▲寵愛狗狗健康，大雨積水需留意人畜共通疾病找上門。（圖／Pixabay）

關鍵字鉤端螺旋體病豪大雨積水問題防疫步驟傳染病受災地區人畜共通傳染
學測數學AB分流　商管科系影響大尾田緬懷櫻桃子！魯夫送肉給小丸子

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan