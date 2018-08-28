大雨過後應當心　人畜共通「鉤端螺旋體病」找上門

上週受熱帶性低氣壓影響，中南部已連續下了幾天的豪大雨，各地災情也不斷傳出。因為短時間、強降雨的關係，許多低窪地區都發生積水的問題，甚至一連好幾天都泡在水中。為此，疾管署也出面提醒淹水地區的民眾，要留意飲食衛生，災後清理也要做好防護，落實「清除、清潔、消毒」的防疫步驟，避免傳染病的擴散。而家中有毛小孩的家庭，更應同時注意人與寵物的健康。

在清理家園的時候，務必小心留意安全，像是許多人會因為方便而赤腳清理家園，但若是一個不小心被利器劃傷，加上碰到不乾淨的水源，就有可能感染像鉤端螺旋體病、破傷風等傳染病。還記得2009年的莫拉克風災，在屏東萬丹鄉就曾爆出鉤端螺旋體病確診病例數超過百人、甚至造成一人死亡的大規模傳染疫情。