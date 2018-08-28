大雨過後應當心　人畜共通「鉤端螺旋體病」找上門

上週受熱帶性低氣壓影響，中南部已連續下了幾天的豪大雨，各地災情也不斷傳出。因為短時間、強降雨的關係，許多低窪地區都發生積水的問題，甚至一連好幾天都泡在水中。為此，疾管署也出面提醒淹水地區的民眾，要留意飲食衛生，災後清理也要做好防護，落實「清除、清潔、消毒」的防疫步驟，避免傳染病的擴散。而家中有毛小孩的家庭，更應同時注意人與寵物的健康。
在清理家園的時候，務必小心留意安全，像是許多人會因為方便而赤腳清理家園，但若是一個不小心被利器劃傷，加上碰到不乾淨的水源，就有可能感染像鉤端螺旋體病、破傷風等傳染病。還記得2009年的莫拉克風災，在屏東萬丹鄉就曾爆出鉤端螺旋體病確診病例數超過百人、甚至造成一人死亡的大規模傳染疫情。
▲鉤端螺旋體電子顯微鏡照片。（圖／疾管署提供）
而鉤端螺旋體病，是屬於人畜共通的傳染病，人和毛小孩都有感染風險，應該積極落實預防計畫。一般若是狗狗感染這樣的病原，可能會出現發燒、腹痛、嘔吐、葡萄膜炎等，甚至引發急性肝炎、腎衰竭而導致死亡。若是人類遭受感染，則可能發生如發高燒、嚴重頭痛、冷顫、肌肉疼痛和嘔吐，亦可能出現黃疸、 紅眼、腹痛、腹瀉或出疹。如果病人不及早接受治理，可能會出現致命性的腎臟、肝臟、腦、肺或心臟感染，甚至引致死亡。
相關單位建議受災地區的居民，除了居家清潔打掃須留意外，儘可能避免接觸可能受感染的動物（尤其是嚙齒動物），或是可能遭尿液汙染的水源、土壤或植物。另外，若是皮膚有傷口，應盡快清洗、消毒並貼上防水膠布或敷料，而整理家園時，一定要穿上保護衣及靴子。至於在民生必需的水源，也飲用煮沸後的自來水，或是可靠來源的包裝飲用水。若是家中有寵物，則應落實防疫計畫。台灣已有引進犬10合1疫苗，是目前市面上可預防最多種台灣常見鉤端螺旋體感染的犬疫苗，狗狗每年定期施打可以有效保護寵物愛犬。如此一來不僅能照護到狗狗的健康，也可降低人畜共通傳染的風險。
▲寵愛狗狗健康，大雨積水需留意人畜共通疾病找上門。（圖／Pixabay）