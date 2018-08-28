川普取消國務卿平壤行 疑與一封北韓密函有關

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，美國國務卿蓬佩奧上週宣布訪問北韓，但幾個小時後，總統川普隨即取消他的平壤行，而時間點就在蓬佩奧收到北韓高階官員一封密函之後。

「華盛頓郵報」（WP）引述兩名不具名美國政府官員說法報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）24日上午收到來自北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲（Kim YongChol）的信函，然後呈交川普過目。

報導說，目前不清楚信中確切內容，但語氣挑釁到讓川普和蓬佩奧決定取消這趟訪問。蓬佩奧原本23日還宣布任命福特汽車公司副總裁畢根（Stephen Biegun）擔任他的北韓特使。