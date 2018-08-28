川普取消國務卿平壤行 疑與一封北韓密函有關

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，美國國務卿蓬佩奧上週宣布訪問北韓，但幾個小時後，總統川普隨即取消他的平壤行，而時間點就在蓬佩奧收到北韓高階官員一封密函之後。
「華盛頓郵報」（WP）引述兩名不具名美國政府官員說法報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）24日上午收到來自北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲（Kim YongChol）的信函，然後呈交川普過目。
報導說，目前不清楚信中確切內容，但語氣挑釁到讓川普和蓬佩奧決定取消這趟訪問。蓬佩奧原本23日還宣布任命福特汽車公司副總裁畢根（Stephen Biegun）擔任他的北韓特使。
報導還說，官員拒絕透露這封密函如何送到蓬佩奧手上，不過北韓近來愈來愈常透過被稱為「紐約管道」的駐聯合國使節團聯繫。川普和北韓領導人金正恩私下多次通信，有些是由蓬佩奧遞送。
白宮將華郵報導相關提問轉給國務院，國務院未立即回應置評請求。
川普24日宣布取消蓬佩奧的北韓行時，首度公開承認自他與6月12日會晤金正恩以來，他所推動的朝鮮半島非核化進展停滯不前。
北韓官方媒體昨天指控美國玩「兩面手法」，對北韓「策劃犯罪陰謀」，但沒提到蓬佩奧取消訪問。
北韓「勞動新聞」（Rodong Shinmon）報導，根據南韓媒體，美國派駐日本的特種部隊正在進行空中演習，目的在「滲透進入平壤」。「美國在笑臉對話的同時，忙著進行殺人的特種部隊秘密演習，我們不得不認真注意美國玩兩面手法的態度。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070828