「該來不來、不該來時來」　金門藍委批蔡政府荒唐

楊鎮浯表示，這場戰役雖傷亡慘重，但確保了台澎金馬的安全。身為中華民國總統及三軍統帥的蔡英文，竟缺席8月23日在金門舉行的紀念儀式。這對當年浴血奮戰，甚至犧牲性命的烈士及其眷屬情何以堪？也對落下47萬多發砲彈的金門與這片土地承受苦難的鄉親們，極不尊重。身為金門立委的他，要表達最嚴正的抗議與憤怒!!!

金門的國民黨立委楊鎮浯今（28）日在臉書貼文指出，發生在民國四十七年的「八二三砲戰」，今年適逢六十周年，總統蔡英文卻缺席，但八二三中南部暴雨成災，竟傳出副總統陳建仁24日帶全家人到金門度假三天。楊鎮浯說，「政府高官來與不來金門，考驗著民進黨的智慧，也在挑戰金門鄉親以及全國人民的觀感與底線。」

楊鎮浯指出，即便是過去同樣是民進黨執政時的前總統陳水扁，也曾二度親赴金門參與八二三紀念活動。而國民黨的前總統則曾三度蒞金主持紀念大會，其中一次還是2008年的「八二三砲戰」五十周年。

楊鎮浯說，今年是八二三歷經一甲子極具紀念意義的時刻，是身為國家元首最該來金門致意之際，蔡英文卻因為意識形態與政治因素選擇刻意不來，這已經夠令人萬分遺憾了。詎料，民進黨副祕書長徐佳青還補上一刀說，八二三是共產黨和國民黨打仗」，不是跟民進黨打仗，根本不值得紀念。這種用狹隘的政黨利益去扭曲這場戰役的神聖價值，是汙辱了中華民國，更是在金門的這段歷史傷口上灑鹽，令他深感不齒與痛心。

楊鎮浯表示，尤令人匪夷所思的是，八二三中南部暴雨成災，就當災民最需要政府慰助的時候，竟傳出陳建仁24日帶全家人到金門度假三天。當然樂見政府官員多來金門旅遊觀光，但萬事莫如救災急，副總統彼時理應襄助蔡總統帶領行政團隊全心投入救災，卻帶著全家人來金門遊玩。這簡直毫無同理心，甚至到了冷血的地步。

楊鎮浯最後說，政府高官來與不來金門，考驗著民進黨的智慧，也在挑戰金門鄉親以及全國人民的觀感與底線。