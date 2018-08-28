美墨達成新貿易協議 墨準總統團隊讚許

（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）墨西哥總統當選人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）團隊今天讚許與美國達成的新貿易協議，表示這代表在能源和墨國勞工薪資上的進展。

墨國準外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）說：「我們把今天宣布的協議視為積極的一步，因為這降低我們經濟的不確定性，也將總統當選人團隊的關切事項考量在內。」

羅培茲歐布拉多為一名左派自由貿易懷疑論者，他在7月1日獲得壓倒性勝選，曾引發外界對正進行重新談判的北美自由貿易協定（NAFTA）未來發展的疑慮。