美墨達成新貿易協議 墨準總統團隊讚許

（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）墨西哥總統當選人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）團隊今天讚許與美國達成的新貿易協議，表示這代表在能源和墨國勞工薪資上的進展。
墨國準外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）說：「我們把今天宣布的協議視為積極的一步，因為這降低我們經濟的不確定性，也將總統當選人團隊的關切事項考量在內。」
羅培茲歐布拉多為一名左派自由貿易懷疑論者，他在7月1日獲得壓倒性勝選，曾引發外界對正進行重新談判的北美自由貿易協定（NAFTA）未來發展的疑慮。
然而，他的政權交接團隊參與談判，並同意美墨宣布的雙邊協議。
厄伯拉特表示，這項初步協議現送交NAFTA第三簽署國－加拿大，它象徵著進展，「特別是有關於墨西哥能源領域、就業環境和我國勞工薪資」。
厄伯拉特與準經濟部長柯林（Graciela MarquezColin）在羅培茲歐布拉多於墨西哥市辦公室舉行的聯合記者會上指出，它也「維持協議本身中期解決爭端和不確定性的三方談判舞台」。
在川普要求下，美墨加三國重新就NAFTA談判已超過一年時間。川普說這項1994年簽署的貿易協定是一項「糟糕的協議」，將美國製造業的工作機會推向墨國。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070828