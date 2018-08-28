股市跌監管又嚴 中國今年股票質押規模縮水上千億

中國證監會最新規定，審查上市公司再融資時將重點關注股權質押風險。事實上，近期受 A 股走跌和風險控管趨嚴影響，中國股票質押業務規模已明顯縮水。

《上海證券報》報導，證監會發行監管部最新公布的再融資回饋意見指出，審查再融資方案時，會特別關注公司控股股東和實際控制人高比例股權質押，要求企業提供質押資金的用途、是否因此導致控制權變更等資訊，也代表官方希望相關股東能降低質押比例。

據統計，今年來已經有 39 家公司再融資時被監管機關問到質押相關事項，對此投行人士指出，主要是今年 A 股大跌，導致部分股東面臨質押風險，讓相關機關格外重視，希望防範未然，避免屆時對相關公司造成極大影響。