外資喊買升目標價 美律股價攻漲停

日系外資認為，美律股價在經歷過去兩週的調整，以及蘋果供應鏈表現疲弱之後，目前的價格相對低檔，未來12個月的主要成長動能仍將是娛樂耳機業務，看好耳機終端需求持續成長，並超出市場預期，將帶動推美律下半年營收成長。

日系外資出具報告，調升電聲元件廠美律評等，從「中立」至「買進」，目標價也從175元上升至182元，激勵美律股價今天攻漲停，早盤最高至159.5元，成交量超過1萬1000張。

（中央社記者江明晏台北28日電）日系外資看好美律iPhone揚聲器業務的市占成長，也看到娛樂耳機業務動能，調升評等從「中立」至「買進」，目標價也從175元上升至182元，激勵美律今天攻漲停，早盤最高至159.5元。

另外，日系外資認為，今年下半年新款iPhone有市占上升空間，調高美律今年、明年獲利預估，著眼於更大的營收規模和改善產品組合。預估明年上半年營業利益率和今年下半年相比，將有高達67%的成長幅度。

美律管理階層樂觀看待今年第3季娛樂耳機事業營收將季增50%，日系外資更看好PUBG和Fortnite等遊戲規格升級所帶動強勁的遊戲耳機需求，將更新高階無線耳機，在美律產品線中擁有最高的毛利表現。

整體而言，日系外資表示，美律看好，美律耳機需求優於預期、揚聲器業務毛利隨著新產品週期回歸正常水平、高階耳機產品更新，改善成本結構和更好的生產效率，美律將在今年至2020年期間獲得iPhone揚聲器業務的市占，也看到娛樂領域的需求在無線耳機趨勢支持下依然穩固。（編輯：楊凱翔）1070828