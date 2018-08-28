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影／NAFTA成歷史　川普宣布美墨達成新自由貿易協定

國際中心／台北報導2018/08/28 11:11
▲美國總統川普宣布，與墨西哥達成新的自由貿易協定，將取代具有 24 年歷史的北美自由貿易協定。（圖／翻攝自 YouTube）
▲美國總統川普宣布，與墨西哥達成新的自由貿易協定，將取代具有 24 年歷史的北美自由貿易協定。（圖／翻攝自 YouTube）

歷經 1 年協商，美國總統川普宣布，今（ 28 ）日已就修訂北美自由貿易協定（ NAFTA ）達成協議，這項已有 24 年歷史的貿易協定將更名為「美墨貿易協定」。川普並透露，美國與加拿大間的貿易談判也即將展開。

NAFTA 原為美國、墨西哥與加拿大三國共同的自由貿易協定，川普上任後即多次喊話必須修改，以爭取美國應有的國家利益。在過去 1 年談判期間，川普也一再揚言將廢棄這項協定，一度為墨西哥以及加拿大幣值構成壓力。

在記者會中，川普正式宣布，已經與墨西哥達成新的貿易協定，他並指出，「大家都把它稱為北美自由貿易協定，我們以後會把它稱為美國－墨西哥貿易協定，我們要揚棄北美自由貿易協定之名」。川普形容，北美自由貿易協定的舊名給人「不好的聯想」，因為美國受到 NAFTA 的嚴重傷害。

路透社報導，川普表示新協定對美墨兩國都有利，他並致電墨西哥總統潘尼亞尼托（ Enrique Pena Nieto ）致賀。潘尼亞尼托則告訴川普，仍希望將加拿大納入這項協定。川普則認為，美國和加拿大可以另訂協定，或是讓加拿大加入美墨協定。

北美自由貿易協定已有 24 年歷史，先前彭博社曾報導，美墨雙方已就汽車和能源等棘手議題達成重大突破。川普並說，新協定將對農民與製造商有所幫助，「我們讓這項協定對兩國都更好。」

關鍵字美墨自由貿易協定北美自由貿易協定nafta川普加拿大墨西哥
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