南部淹大水陳建仁在金門度假　國民黨批擺明糟蹋台灣人

823水災重創中南部，但副總統陳建仁卻被爆出偕同家人在金門遊玩，國民黨文傳會副主委洪孟楷質疑，陳建仁攜家帶眷於824前往金門度假旅遊，這更是壓在災民眼裡的最後一根稻草，災情嚴重為何不取消行程？這不是擺明糟蹋台灣人民嗎？ 「歷史是面照妖鏡，凡走過必留下痕跡」，洪孟楷說，時任行政院祕書長的薛香川在88水災的發言，讓總統蔡英文說出「我氣到想砸電視」，更大罵馬英九政府聲明完全沒有提到政府領導及指揮系統失靈，民進黨很失望；現在執政兩年三個月的蔡政府，在南部縣市綠營執政二三十年，這樣才真的是讓全民沒辦法接受，別說國民黨，全民都對綠營執政失望。

洪孟楷強調，我們要問陳建仁三個問題，第一、過去一年有去過金門嗎？不知道今年823砲戰是六十周年紀念嗎？823排不出時間來，結果824就前往三天，這已經不是刻意缺席、是故意缺席；第二、報導說陳建仁全程戴口罩低調，戴口罩就是知道遮羞，那為什麼不乾脆取消行程呢；第三，同時間台灣南部大水襲擊，韓國瑜只是個市長候選人，十分鐘與身障團體的拍攝影片就被民進黨立委段宜康、邱議瑩等人撻伐，那陳建仁三天兩夜的度假旅遊呢？不取消還持續行程，就是在災民的傷口上灑鹽。

洪孟楷批評，823大水時，蔡英文勘災燦笑、陳建仁金門度假旅遊、閣揆賴清德說上帝也沒辦法不淹水。他想要問，無辜無奈的百姓該怎麼辦？國民黨的檢驗標準，完全比照過去民進黨指責執政黨的標準，但現在看來，民進黨自我要求、下詔罪己的標準，是不是太低了？

洪孟楷強調，現在南部仍有多處停班課或淹水，如果民進黨的副總統知道出遊要戴口罩遮醜知羞，那也希望執政黨拿出像樣的態度 救人民於水火，也拿出像樣的標準，來檢驗檢討自己。