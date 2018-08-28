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上半年法拍屋移轉桃園最熱年增近5成 新北居次

鉅亨網2018/08/28 11:02
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依內政部最新統計資料顯示，今年上半年法拍屋共移轉 2549 棟，年增 5.1%，為近 4 年來同期新高，不過跟 2014 年前相比，整體法拍移轉量還是維持在低檔，上半年以六都以桃園的法拍移轉量 274 棟，年增 48.9% 最高，其次為新北市的年增 45.7%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，過去法拍移轉量被視為房市景氣好壞的反向指標，但從近年的數據證明並非如此，整個法拍移轉量的增減幾乎跟著不動產市場的冷熱同步上下，尤其 2016 年房地合一上路、市場交易跌落故底，法拍移轉量也一同向下，然後 2017 年齊步從谷底反彈。

郎美囡分析，自政府使力打房後，整個房市信心大減，投資性買盤縮手，較缺乏購屋經驗的自用買方更不可能大舉進入法拍市場，反而是在確定政府不打房、市場回溫後，自用購屋人或投資人開始各處搜尋屬意房屋，買方企圖在法拍市場撿便宜，故法拍移轉量隨一般市場交易量回升，不過由於台灣近年維持低利，且銀行多願意提供增貸或寬限期，故沒有引發房屋斷頭潮，因此整體法拍移轉量跟 2013 年以前相比，仍處於低檔。

就今年上半年的全台六都拍賣移轉量，新北、桃園、高雄三都拍賣移轉量增加，其他三都則是減少，增加幅度最大者為桃園是 48.9%，量最大則是高雄的 473 棟，拍賣移轉量減少最多的是台中市，年減 15%。郎美囡指出，桃園市及高雄是近年建設話題性高，無論是航空城、軌道經濟、重劃區等議題豐富，投資性比例較高，但買方觀望時間較長，且不願追價，法拍市場的熱度反而提高，至於台中市近年人口正成長，躍居全台第二大都會，且台中市議價彈性仍在，因此在一般市場交易比例較高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，基於全球升息壓力，台灣未來調升利率的機率偏高，不過觀察過去降息調整的步調，一次調整半碼居多，反映在房貸上也有限，不至於成為壓力，高利率而引發斷頭潮的狀況並不易見，但要注意持有人操作過高槓桿所造成的風險。

 

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