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看好娛樂產品成長+新iPhone效應 外資喊買美律

鉅亨網2018/08/28 11:02
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美律 (2439-TW) 預估第 3 季娛樂產品營收季增逾 50%，日系外資最新報告指出，美律娛樂用耳機產品需求持續成長，幅度有機會超過市場原本的預期，另外，蘋果新 iPhone 出貨，有助進一步拉升市占率，將投資評等調升到買進，目標價調升至 182 元。

日系外資認為，美律隨著蘋概股經過一波股價調整後，目前價格具吸引力；外資調高評等及目標價推升今 (28) 日股價漲勢，攻上漲停 159.5 元，追價買單逾 2000 張。

日系外資表示，娛樂耳機業務將是美律未來 12 個月主要成長動能，在耳機市場需求推升下，成長幅度可望超出市場預期，有助推升美律下半年營收及毛利率表現。

蘋果新 iPhone 將發表上市，供應鏈拉貨啟動，日系外資看好新 iPhone 將有助美律市占率的拉升，分別調升美律今年、有年獲利 13%、4%，全年 EPS 分別為 9.46 元、12.99 元，毛利率 12.6%、13%，將評等由中立調升至買進，目標價則由 175 元調高到 182 元。

日系外資認為，美律股價在過去兩周隨著蘋概股修正調整出現下滑，目前價位具吸引力，建議適時逢低進場；基本面題材及外資喊買，推升今日股價強漲，早盤以 154 元開高後一路往上攻到漲停 159.5 元，成功站回月線之上。

 

 

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