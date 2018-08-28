NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈分析〉美墨達成貿易協議 墨股、匯為何淡然以對？

鉅亨網2018/08/28 11:06
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國總統川普週一 (27 日) 宣布美國與墨西哥達成初步貿易協議，為取代北美自由貿易協定 (NAFTA) 鋪好了路，然而，墨西哥股市與匯市並沒因此消息而大漲，分析師認為，儘管這代表北美貿易緊張局勢降溫，但投資者不用過於興奮。

追蹤墨西哥股市的 iShares MSCI Mexico ETF (EWW-US) 週一上漲 2.01% 至 52.22 美元，美元兌墨西哥比索，週一盤中一度跌至 18.604 披索，根據 FactSet 數據，此為 8 月 9 日以來的最低水平。

iii
iShares MSCI Mexico ETF 走勢

Oanda 的資深貨幣分析師 Alfonso Esparza 在報告中表示，「投資者將此協議解讀為，影響市場的貿易緊張局勢有所緩和。由於與墨西哥達成的協議，可能會使川普政府的態度更為溫和，風險偏好在本週因此開始走高」。

然而，ICE 美元指數在 28 日回升至 94.74，美元兌比索轉跌為升，上午 10 時許暫報 18.8170。

美元
美元兌墨西哥比索走勢

分析師指出，墨西哥市場反應冷淡的部分原因如下：

1. 市場已預期美墨將達成協議

BBH 的新興市場外匯策略師 Win Thin 表示，美墨達成貿易協議的預期，已在市場中進行定價，而現在 NAFTA 的話題已脫離頭條，墨西哥比索將越來越難與其他新興市場貨幣脫鉤。

Thin 指出，由於比索的流動性，投資者經常將比索視為其餘新興市場貨幣的指標，而新興市場的貨幣仍未完全脫離困境，美國聯準會升息與美元走強的擔憂，持續拖累土耳其、南非、巴西和印度的新興市場資產。

2. 貿易協議非常複雜

美墨達成貿易協議還只是第一步，美國仍須與加拿大進行談判。此外，美國在中期選舉後，將產生新的國會，貿易協議需要經由國會批准。另一方面，國際金融協會 (IIF) 的經濟學家，在週一報告中寫道，協議修訂後，對墨西哥的經濟增長實質幫助有限。

3. 未解決的問題

Eurasia Group 的分析師 Carlos Petersen 指出，墨西哥將面臨政治風險，該國將在 12 月 1 日進行政府輪替，屆時，左派的 Andrés Manuel López Obrador 將取代溫和派總統 Enrique Peña Nieto。然而，Obrador 的政府支出計畫仍處於極高的不確定性。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美國墨西哥naftaafp貿易協議比索美元headline
上半年法拍屋移轉桃園最熱年...恒大中期業績料超預期 巨額...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan