遏制閃離 中國擬設一個月離婚冷靜期

草案規定，自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起一個月內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚申請。

根據中國民政部公布的2017年社會服務發展統計公報數據顯示，2017年，中國有437.4萬對夫妻辦理離婚，比2016年成長5.2%。數據同時顯示，中國離婚率呈逐年上升態勢，由2010年的千分之2上升到2017年的千分之3.2。

全國人大常委會法工委主任沈春耀指出，由於離婚登記手續「過於簡便」，輕率離婚的現象增多，不利於家庭穩定。為此，草案規定了一個月的離婚冷靜期。

報導指出，中國輕率離婚的情形為數不少，有的早上剛領完結婚證，下午就進了離婚登記處。有的離婚理由是度蜜月的地點產生分歧。有的甚至因為夫妻兩人擠牙膏的方法不同而發生爭執，最終導致婚姻破裂。

面對日益增多的離婚案件，中國法院近年不但普遍存在第一次訴請離婚都會被判不離婚的潛規則，各地法院還相繼推出「離婚冷靜期」並積極勸和。

不過也有許多大陸民眾認為「結婚自由，離婚自願」，法院如此干涉婚姻自由實在管太多，視人民為「巨嬰」。還有人反唇相譏：「結婚才應該設冷靜期吧！」（編輯：楊昇儒）1070828