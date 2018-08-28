中秋加碼5億　大樂透增開百組百萬　雙贏彩頭獎2千萬

威力彩這次則採機動加碼，如果在9月10日前開出頭獎，在9月10日當期頭獎就加碼2億元；若在9月10日前未開出頭獎，在9月10至11月8日開出頭獎，下期頭獎就加碼2億元，最後加碼期限為11月12日，累計這次中秋加碼總獎金5億元，預估可增加18億元銷售額。

距離中秋節不到1個月，台灣彩券公司今（28）日也宣布今年中秋加碼內容，除大樂透9月11日及9月14日各加開9個奨號，只要對中6個號碼就有機會獲得百萬獎金外，活動期間共提供百組百萬元獎金。同時，雙贏彩也首次加碼頭獎，9月10日起連14期頭獎單注獎金從1500萬元提高至2000萬元；BINGO BINGO賓果賓果也自9月10日起連續加碼16天。

台灣彩券公司總經理蔡國基說明，這次大樂透中秋加碼，9月11日及9月14日各加開9個奨號，只要對中9個奨號中的任6個，即對中獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有2注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分，活動期間共送出100組100萬元，民眾購買1注大樂透，除有機會成為億萬富翁外，每期還有對中百萬獎金的機會。如果這2期百組百萬獎金沒有全部送出，9月18日還會繼續加開9個獎號，直到百組百萬獎金全送出，或到10月5日活動結束。

除大樂透之外，雙贏彩也自9月10日至9月25日連續加碼14期，頭獎單注獎金由1500萬元提高至2000萬元，單期頭獎總獎金上限也提高至6000萬元，若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎6000萬元。

至於每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果也將從9月10日至9月25日連續加碼16天，「基本玩法」1到6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數也由6倍提高至7倍；「猜單雙」猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由6倍提高至7倍。

蔡國基表示，這次中秋加碼總獎金5億元，也是台灣彩券發行以來史上第三高，第4屆以來第二高，僅次於去年5.6億元，預計這次可額外增加18億元銷售額。而目前威力彩也已連28期頭獎摃龜，並上看3.8億元，而今日開獎的大樂透頭獎也已17期連摃，頭獎累計上看4億元。