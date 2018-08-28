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中央社

台積電領軍 台股進逼11000點

中央社2018/08/28 11:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北28日電）美股勁揚近260點，帶動除陸股之外的亞股向上攻堅，台股則在台積電領軍下，指數向上挑戰11000點，成交值有機會創下近期新大量，超過新台幣1300億元。

截至10時30分，加權股價指數上漲85.47點、為10987.68點，成交值新台幣641.50億元。

盤面表現上，光是台積電漲幅就超過1.5%，成為指數上攻最大功臣，股王大立光盤中漲幅超過2%，站上4700元，僅鴻海表現平平，股價力守在平盤之上。

分析師表示，比起指數挑戰11000點，今天台股更重要的意義在於成交值終於出現明顯增溫，預估今天量能有機會突破1400億元，創下16日反彈以來最大量，由於13日台股帶量長黑殺出1582億元的交易量，若台股量能遲遲不出，恐有價量背離的疑慮，上檔賣壓也難以有效化解。

分析師指出，比起加權股價指數有台積電表態，櫃買指數在經過昨天的強彈之後今天再度偏弱，漲幅僅約上市指數的一半，原本強勢的漲價概念股包括被動元件、矽晶圓再度演出開高走低的戲碼，讓多頭氣勢為之一挫，所幸二線光學股依舊強勢，玉晶光、新鉅科都有續強演出。

法人也認為，台股今天技術面出現多方缺口，並一度回補13日的空方缺口，多頭依舊掌握發球權，加上成交值出現回溫，只要國際股市未有大幅波動，台股站回11000點指日可待，若單日成交值維持在1300億元之上，也有機會突破7月底高點11100點，擺脫今年以來10600點至11100點大區間震盪的格局。（編輯：張均懋）1070828

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