台彩中秋加碼最高5億 威力彩機動加碼

（中央社記者田裕斌台北28日電）台灣彩券今天宣布中秋加碼方案，加碼範圍包括大樂透、雙贏彩及賓果賓果，台彩總經理蔡國基表示，若加碼期間威力彩頭彩開出，將立即加碼頭獎新台幣2億元。

台彩表示，若加上威力彩機動加碼的2億元，今年中秋加碼總金額最高約5億元，較去年略減6000萬元，不過，其中有100個讓彩迷一夕之間成為百萬富翁的機會，雙贏彩也是自今年4月上市後首次加碼。

台彩指出，今年大樂透中秋加碼採「9中6」的方式，9月11日、9月14日的大樂透將加開1組9個獎號，只要對中其中6個，就可中得100萬元，若同1組獎號有2注以上中獎則獎金均分，未開出獎項將一直開到10月5日。