NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

台彩中秋加碼最高5億 威力彩機動加碼

中央社2018/08/28 10:42
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北28日電）台灣彩券今天宣布中秋加碼方案，加碼範圍包括大樂透、雙贏彩及賓果賓果，台彩總經理蔡國基表示，若加碼期間威力彩頭彩開出，將立即加碼頭獎新台幣2億元。

台彩表示，若加上威力彩機動加碼的2億元，今年中秋加碼總金額最高約5億元，較去年略減6000萬元，不過，其中有100個讓彩迷一夕之間成為百萬富翁的機會，雙贏彩也是自今年4月上市後首次加碼。

台彩指出，今年大樂透中秋加碼採「9中6」的方式，9月11日、9月14日的大樂透將加開1組9個獎號，只要對中其中6個，就可中得100萬元，若同1組獎號有2注以上中獎則獎金均分，未開出獎項將一直開到10月5日。

今年的新遊戲雙贏彩也正式進入加碼行列，自9月10日起至9月25日連續加碼14期，頭獎單注獎金從1500萬元提高至2000萬元，單期頭獎總獎金則是提高至6000萬元。

由於威力彩已經連續28期頭彩摃龜，累積頭彩上看3.8億元，蔡國基也宣布加碼，若在中秋加碼期間威力彩頭彩開出，台彩將立即在下期的威力彩頭彩加碼2億元，延續買氣。

此外，賓果賓果則是自9月10日至9月25日針對基本玩法1至6星進行加碼，獎金最高可翻倍，「猜大小」獎金也從6倍提高至7倍，「猜單雙」只要猜中「單」或「雙」，獎金一樣從6倍提高至7倍。（編輯：張均懋）1070828

重視越南亞太戰略地位 法軍...美墨達成新貿易協議 墨準總...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan