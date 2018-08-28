台彩中秋加碼最高5億 威力彩機動加碼

（中央社記者田裕斌台北28日電）台灣彩券今天宣布中秋加碼方案，加碼範圍包括大樂透、雙贏彩及賓果賓果，台彩總經理蔡國基表示，若加碼期間威力彩頭彩開出，將立即加碼頭獎新台幣2億元。
台彩表示，若加上威力彩機動加碼的2億元，今年中秋加碼總金額最高約5億元，較去年略減6000萬元，不過，其中有100個讓彩迷一夕之間成為百萬富翁的機會，雙贏彩也是自今年4月上市後首次加碼。
台彩指出，今年大樂透中秋加碼採「9中6」的方式，9月11日、9月14日的大樂透將加開1組9個獎號，只要對中其中6個，就可中得100萬元，若同1組獎號有2注以上中獎則獎金均分，未開出獎項將一直開到10月5日。
今年的新遊戲雙贏彩也正式進入加碼行列，自9月10日起至9月25日連續加碼14期，頭獎單注獎金從1500萬元提高至2000萬元，單期頭獎總獎金則是提高至6000萬元。
由於威力彩已經連續28期頭彩摃龜，累積頭彩上看3.8億元，蔡國基也宣布加碼，若在中秋加碼期間威力彩頭彩開出，台彩將立即在下期的威力彩頭彩加碼2億元，延續買氣。
此外，賓果賓果則是自9月10日至9月25日針對基本玩法1至6星進行加碼，獎金最高可翻倍，「猜大小」獎金也從6倍提高至7倍，「猜單雙」只要猜中「單」或「雙」，獎金一樣從6倍提高至7倍。（編輯：張均懋）1070828