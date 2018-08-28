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政治

鐵票區泡水生鏽？韓國瑜網路投票壓倒性勝利

編輯中心／綜合報導2018/08/28 11:38
▲《歷史的鏡像》臉書社團發起針對國、民兩黨高雄市長參選人支持度投票，主題為「你覺得誰有能力解決高雄水患？」國民黨高雄市長參選人韓國瑜獲得壓倒性勝利。（圖／NOWnews資料照）
▲《歷史的鏡像》臉書社團發起針對國、民兩黨高雄市長參選人支持度投票，主題為「你覺得誰有能力解決高雄水患？」國民黨高雄市長參選人韓國瑜獲得壓倒性勝利。（圖／NOWnews資料照）

南臺灣受熱帶低壓影響，導致高雄市多個區域泡在水裡，民眾痛批高雄市砸了 300 多億元治水，結果還是淹大水。對此，有網友在臉書社團《歷史的鏡像》發起針對國、民兩黨高雄市長參選人的一項投票，主題為「你覺得誰有能力解決高雄水患？」投票結果，國民黨高雄市長參選人韓國瑜獲得 91% 的超高支持率。

高雄近日淹大水，許多居民抱怨，為什麼花費 300 多億元治水，還是無成效？一個熱帶性低氣壓就讓高雄泡在水裡。民進黨高雄市長參選人陳其邁日前提出建置「智慧化防災治水系統」政見，未來要結合智慧化防災治水系統，隨時掌握全市水文資訊，即時進行水位調節及疏洪。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜則認為，高雄治水似乎有城鄉差距，他強調如有機會，一定會加強對偏遠地區的照顧，讓偏遠地區的治水防洪與市區一致。

對於兩位高雄市長參選人的治水政策，臉書社團《歷史的鏡像》發起投票，主題為「經過這次水患，你覺得誰有能力解決高雄水患問題？」沒想到韓國瑜獲得壓倒性勝利，拿下 91% 的超高支持度，一場雨摧毀了許多高雄人的家園，似乎也淹沒了高雄市民對於民進黨的支持。


▲對於高雄治水問題，國民黨高雄市長參選人韓國瑜支持率大勝民進黨高雄市長參選人陳其邁。（圖／翻攝自《歷史的鏡像》臉書社團）

關鍵字高雄水患國民黨韓國瑜民進黨陳其邁網路票選
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