鐵票區泡水生鏽？韓國瑜網路投票壓倒性勝利

南臺灣受熱帶低壓影響，導致高雄市多個區域泡在水裡，民眾痛批高雄市砸了 300 多億元治水，結果還是淹大水。對此，有網友在臉書社團《歷史的鏡像》發起針對國、民兩黨高雄市長參選人的一項投票，主題為「你覺得誰有能力解決高雄水患？」投票結果，國民黨高雄市長參選人韓國瑜獲得 91% 的超高支持率。

高雄近日淹大水，許多居民抱怨，為什麼花費 300 多億元治水，還是無成效？一個熱帶性低氣壓就讓高雄泡在水裡。民進黨高雄市長參選人陳其邁日前提出建置「智慧化防災治水系統」政見，未來要結合智慧化防災治水系統，隨時掌握全市水文資訊，即時進行水位調節及疏洪。