NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

恒大中期業績料超預期 巨額分紅機構搶進 下半年股價

鉅亨網2018/08/28 11:16
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中國恒大 (3333-HK) 將於今 (28) 日股市收盤後公佈上半年財報，多家機構預料業績將超預期，加上搶巨額分紅，持續買入恒大股票。在機構熱捧下，恒大股價下半年以來累計漲幅超過 48%，市值達到港幣 3872 億元，成為市值最高的內房股

恒大自 2017 年 2 月 28 日起漲，當時收盤價為港幣 5.83 元，截至今 (28) 日發稿，報港幣 29.9 元，一年半來漲幅高達 4.12 倍。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

投行分析師指出，恒大股價持續大漲主要緣於其強勁的業績增長。據恒大此前公告，上半年稅後淨利年增高達 125% 以上，核心業務利潤年增 100% 以上，預計將分別超過人民幣 520 億和 546 億元，均創行業有史以來最高紀錄。據此估算，恒大將成為首家千億利潤房企。

高分紅回報也成為恒大股價上漲催化劑。恒大上週發佈公告，將在 10 月 19 日派發 2016 年及 2017 年年度股息，每股份紅港幣 1.287 元，總額達創紀錄的港幣 168 億元，分紅回報率達 5%。

中金認為，隨著恒大獲利能力持續提升，未來分紅回報率還將每年穩步提升。預計 2018 年及 2019 年年度股息將達每股港幣 2.33 元與 2.95 元，相當於 9.5% 與 12% 的分紅回報率。

分析師預計恒大將恢復「年年分紅」慣例，2018 年的分紅預計在明年 3 月年報發佈後派發。意味著投資者若在 9 月 27 日前買進恒大股票，並最少持有半年就可獲得近 3 年的 2 次巨額分紅，分紅回報率高達 15%

蟬聯「2018 中國房地產開發企業 500 強」榜首的恒大，將在今今日收盤後公佈上半年財報，市場預計其各項核心指標均創歷史新高，強勁的半年業績有望成為股價持續大幅上漲的催化劑。值得注意的是，多家機構也持續買入恒大股票表達對公司業績的看好。近日華人置業發佈公告，已增持恒大股份至 9%。

此外，花旗、瑞信、海通等多家國際投行也紛紛看好恒大中期業績，並上調目標價最高至港幣 40.8 元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp中國恒大恒大headline
〈分析〉美墨達成貿易協議 ...〈理財〉一輩子醫療費用高達...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan