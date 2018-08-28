恒大中期業績料超預期 巨額分紅機構搶進 下半年股價

投行分析師指出，恒大股價持續大漲主要緣於其強勁的業績增長。據恒大此前公告，上半年稅後淨利年增高達 125% 以上，核心業務利潤年增 100% 以上，預計將分別超過人民幣 520 億和 546 億元，均創行業有史以來最高紀錄。據此估算，恒大將成為首家千億利潤房企。

中國恒大 (3333-HK) 將於今 (28) 日股市收盤後公佈上半年財報，多家機構預料業績將超預期，加上搶巨額分紅，持續買入恒大股票。在機構熱捧下，恒大股價下半年以來累計漲幅超過 48%，市值達到港幣 3872 億元，成為市值最高的內房股。

高分紅回報也成為恒大股價上漲催化劑。恒大上週發佈公告，將在 10 月 19 日派發 2016 年及 2017 年年度股息，每股份紅港幣 1.287 元，總額達創紀錄的港幣 168 億元，分紅回報率達 5%。

中金認為，隨著恒大獲利能力持續提升，未來分紅回報率還將每年穩步提升。預計 2018 年及 2019 年年度股息將達每股港幣 2.33 元與 2.95 元，相當於 9.5% 與 12% 的分紅回報率。

分析師預計恒大將恢復「年年分紅」慣例，2018 年的分紅預計在明年 3 月年報發佈後派發。意味著投資者若在 9 月 27 日前買進恒大股票，並最少持有半年就可獲得近 3 年的 2 次巨額分紅，分紅回報率高達 15%。

蟬聯「2018 中國房地產開發企業 500 強」榜首的恒大，將在今今日收盤後公佈上半年財報，市場預計其各項核心指標均創歷史新高，強勁的半年業績有望成為股價持續大幅上漲的催化劑。值得注意的是，多家機構也持續買入恒大股票表達對公司業績的看好。近日華人置業發佈公告，已增持恒大股份至 9%。

此外，花旗、瑞信、海通等多家國際投行也紛紛看好恒大中期業績，並上調目標價最高至港幣 40.8 元。