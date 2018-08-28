交還吃剩不當黨產　國民黨酸林峯正搖尾乞憐力求表現

黨產會主委林峯正今(28)日提出吃剩說，國民黨文傳會發言人洪孟楷批評，林峯正難道是在諷刺其父親林時機之前擔任國民黨相關職務(中華日報、立委)時手腳不乾淨嗎？尤其林時機過往深受國民黨栽培，如果真有這樣事實發生，那林主委是否也吃了不少？林峯正要不要告訴大眾是否有曾吃過用過？

林峯正接受媒體訪問時說，黨產會在處理國民黨不當黨產上很溫和，不是清算鬥爭，黨產會很卑微，並沒有要求國民黨把已經用掉的黨產繳回，而只是希望將吃剩、用剩的交回來。

洪孟楷表示，其實從林峯正上任時說要上碧落、下黃泉的追查，就已經先入為主的選擇性辦案，身為一個行政機關的負責人，如果都是用此針對性、情緒化的言詞角度來行政，則整個國家公器將淪為民進黨對付政黨的工具。