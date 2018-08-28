交還吃剩不當黨產　國民黨酸林峯正搖尾乞憐力求表現

黨產會主委林峯正今(28)日提出吃剩說，國民黨文傳會發言人洪孟楷批評，林峯正難道是在諷刺其父親林時機之前擔任國民黨相關職務(中華日報、立委)時手腳不乾淨嗎？尤其林時機過往深受國民黨栽培，如果真有這樣事實發生，那林主委是否也吃了不少？林峯正要不要告訴大眾是否有曾吃過用過？
林峯正接受媒體訪問時說，黨產會在處理國民黨不當黨產上很溫和，不是清算鬥爭，黨產會很卑微，並沒有要求國民黨把已經用掉的黨產繳回，而只是希望將吃剩、用剩的交回來。
洪孟楷表示，其實從林峯正上任時說要上碧落、下黃泉的追查，就已經先入為主的選擇性辦案，身為一個行政機關的負責人，如果都是用此針對性、情緒化的言詞角度來行政，則整個國家公器將淪為民進黨對付政黨的工具。
洪孟楷強調，至於關於所謂不當黨產與否，也絕對不是任何一個人說了算，目前相關違憲審查仍在進行中，林主委真的大可不必氣急敗壞，不然身為律師卻毫不了解我國法治精神，實在貽笑大方。
洪孟楷批評，林峯正已經上任快滿一年，可以想像現在的林峯正也在著急地要繳出成績，以獲得上面關愛的眼神，雖說民進黨對於酒駕的容忍極高，可以放任其擔任黨產會主委職務，但這種搖尾乞憐似的力求表現，實在有辱行政部門形象，國民黨還是奉勸相關的行政人員勿隨之起舞，否則恐有違憲違法之虞。