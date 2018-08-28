NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

交還吃剩不當黨產　國民黨酸林峯正搖尾乞憐力求表現

記者戴祺修／台北報導2018/08/28 11:58
▲行政院不當黨產處理委員會主委林峯正。（圖／NOWnews資料照）
▲行政院不當黨產處理委員會主委林峯正。（圖／NOWnews資料照）

黨產會主委林峯正今(28)日提出吃剩說，國民黨文傳會發言人洪孟楷批評，林峯正難道是在諷刺其父親林時機之前擔任國民黨相關職務(中華日報、立委)時手腳不乾淨嗎？尤其林時機過往深受國民黨栽培，如果真有這樣事實發生，那林主委是否也吃了不少？林峯正要不要告訴大眾是否有曾吃過用過？

林峯正接受媒體訪問時說，黨產會在處理國民黨不當黨產上很溫和，不是清算鬥爭，黨產會很卑微，並沒有要求國民黨把已經用掉的黨產繳回，而只是希望將吃剩、用剩的交回來。

洪孟楷表示，其實從林峯正上任時說要上碧落、下黃泉的追查，就已經先入為主的選擇性辦案，身為一個行政機關的負責人，如果都是用此針對性、情緒化的言詞角度來行政，則整個國家公器將淪為民進黨對付政黨的工具。

洪孟楷強調，至於關於所謂不當黨產與否，也絕對不是任何一個人說了算，目前相關違憲審查仍在進行中，林主委真的大可不必氣急敗壞，不然身為律師卻毫不了解我國法治精神，實在貽笑大方。

洪孟楷批評，林峯正已經上任快滿一年，可以想像現在的林峯正也在著急地要繳出成績，以獲得上面關愛的眼神，雖說民進黨對於酒駕的容忍極高，可以放任其擔任黨產會主委職務，但這種搖尾乞憐似的力求表現，實在有辱行政部門形象，國民黨還是奉勸相關的行政人員勿隨之起舞，否則恐有違憲違法之虞。

關鍵字林峯正洪孟楷不當黨產林時機黨產會
鐵票泡水生鏽？網路投票韓國瑜大勝丁批執政四年多了娃娃機　柯P神回

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan