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中央社

大客戶消化庫存 全新Q3落入谷底區

中央社2018/08/28 11:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北28日電）全新光電受到主要大客戶穩懋第3季進入庫存消化期，拉貨力道轉弱，7月營收見到明顯下滑後，預計8月動能續弱，9月是否有機會回升仍需進一步觀察。

全新表示，單一大客戶第3季動能較弱，其他客戶仍存在旺季效應，預計8月見底，9月有機會回升，不過由於能見度不高，加上仍存在波動性，仍需進一步觀察。

全新7月營收新台幣1.51億元，月減12.74%，年減5.3%，累計1-7月營收為12.65億元年增4.13%。

穩懋7月營收為13.92億元，年增1.67%，月減9.83%，主要受到部分客戶調整庫存。累計1月至7月累計合併營收為104.23億元，年成長率為23.28%。

穩懋日前法說會時指出，受到部分客戶調整庫存，第3季旺季效應不若往年強勁，預估第3季營收下滑10%，毛利率與第2季相當，預估在31%至33%的區間。自法說會釋出劣於市場預期的第3季展望，股價表現明顯失色，不過，在大幅回檔修正後，近期已見到止穩落底。

全新在客戶消化庫存衝擊下，第3季營運同樣進入谷底區，股價也弱勢跌破年線（約97.35元）之後進入落底打底區。

美系外資認為，考量美國禁止政府機構採購或使用大陸廠商的電信設備，導致大陸電信商中止設備採購訂單。華為與中興在全球電信通訊設備市場約占4成分額，穩懋、全新都在相關供應鏈體系，在中美貿易戰場中，仍難倖免。（編輯：林沂鋒）1070828

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