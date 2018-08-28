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中央社

美中貿易戰 MIC評估這情境最有可能

中央社2018/08/28 11:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）資策會MIC表示，美中貿易戰需觀察第三波到第四波內容，最可能情境是短期內無法解決衝突，不確定因素變多。MIC建議可強化台美產業供應鏈整合。

資策會產業情報研究所（MIC）今天上午舉行智慧新浪潮記者會。

觀察美中貿易戰影響，MIC資深產業顧問兼副所長洪春暉表示，前兩波貿易戰重點在關稅清單，不過與台灣產業關聯性有限，但是未來需觀察第三波到第四波貿易戰內容。

洪春暉指出，貿易戰根本因素除了貿易逆差外，另外一個因素是制裁，可從國際政治角力觀察。由於中國製造2025政策吸引外商投資，其中投資條件讓美國憂心主要大廠技術外流；此外制裁背後與美國重新發展製造業有很大關係，這都是美中貿易戰的主要因素。

MIC預期，美中貿易戰最可能情境是美中持續談判，但無法在短期內解決衝突，各國未受直接牽連，國際經貿活動將減緩，不確定因素變多。

從因應對策來看，MIC指出，短期可能出現產業轉移，例如從中國大陸轉移到墨西哥，或是改變產品形式，例如從半成品轉型到系統。

長期來看，MIC建議，可強化台美產業供應鏈整合，緊密雙方經貿夥伴關係，並發展多元化國際市場。

展望今年資訊系統產業趨勢，洪春暉指出，今年受惠商用換機需求，全球電腦市場持平；展望明年商用換機需求趨緩與貿易保護政策影響下，全球電腦系統市場可能微幅衰退。

觀察今年全球半導體市況，洪春暉預估市場規模將達4538億美元，年成長10.1%，主要是各應用終端記憶體需求持續增加，加上車用電子等新興應用帶動。

展望明年，MIC預估，記憶體成長趨緩，預期全球半導體市場規模約4711億美元，年成長幅度約3.8％。

觀察台灣半導體產業，MIC表示，今年資訊產品大廠商用機種表現較全球市場佳，半導體高階製程與記憶體市場帶動穩定成長，預估今年台灣半導體產業產值將達新台幣2.46兆元，較去年成長8.1%。（編輯：楊凱翔）1070828

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