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中央社

資誠：發展區塊鏈這3國最快 5年內美國恐被超越

中央社2018/08/28 11:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北27日電）今年來包含比特幣在內的虛擬通貨價格重挫，但區塊鏈技術的應用仍蓬勃發展。資誠調查，84%全球企業正在運用區塊鏈技術，且未來3到5年內，中國將超越美國，成為區塊鏈開發領先者。

資誠（PwC）聯合會計師事務所今天公布「2018全球區塊鏈調查報告」，訪問全球15個國家或地區、逾600位精通區塊鏈的企業高階主管，其中包括澳洲、中國、丹麥、法國、德國、香港、印度、義大利、日本、荷蘭、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合酋長國、英國及美國。

調查顯示，84%的全球企業正在運用區塊鏈的技術，而未來3到5年內具有發展區塊鏈潛力的產業主要是金融服務業（46%）、能源和公用事業（12%）、工業製造業（12%）、醫療保健（11%）、政府部門（8%）等。

值得一提的是，目前發展區塊鏈最先進的國家是美國（29%）、中國（18%）和澳洲（7%），但有3成受訪者認為，在未來3到5年內，中國將超越美國，成為領先的區塊鏈開發者。

資誠金融產業服務副營運長及金融科技負責人李潤之表示，隨著區塊鏈對企業營運和商業的影響日益加深，企業開始擔心自己跟不上區塊鏈的腳步，因為區塊鏈加速全球開放的機會，包括降低成本、提高速度、提高透明度和可追溯性。

資誠金融產業服務副營運長郭柏如指出，設計良好的區塊鏈，不僅可以減少中介者，還可以降低成本，提高許多業務流程的速度、增加覆蓋面，以及提升透明度和可追溯性。如果企業了解他們使用這項技術的最終目的是什麼，並因其需求來設計相應的區塊鏈，那麼這家企業的區塊鏈項目就會引人注目。

然而，針對區塊鏈技術的發展，48%受訪者認為，監管法規的不確定性，是區塊鏈應用的最大阻礙；也有45%受訪者認為，使用者的不信任，是區塊鏈應用的主要阻礙因素。

對此，該調查報告提出區塊鏈4大成功策略，首先應創造成功案例，從小規模開始，明確設定目的，讓其他參與者能夠認同並有一致的想法。其次是建立生態系統，參與者應來自同一個產業的不同企業，共同製定一套管理區塊鏈的規則。

第三則是建立使用者信任，區塊鏈參與者，需要相關權限的規則和標準，包括法律、法遵與網路安全等，從一開始就必須確保區塊鏈框架受到主管機關和用戶的信任。最後，區塊鏈開發者必須保持靈活，以符合主管機關未來的法規要求。

李潤之表示，企業在導入數位科技的過程中，幾乎都曾遭遇過信任問題。因此他建議企業需要投入更多精力來設計區塊鏈項目，以解決信任和監管問題。

此外，李潤之說，創建和執行區塊鏈，並非是資訊部門的工作項目，而是商業模式、角色和流程的轉型，需有明確的商業案例和生態系統支持，並且有規則、標準和靈活性，來因應法規的改變。

區塊鏈是一個擁有分散式帳本技術 (Distributedledger Technology，DLT）的機制，可想像成一本帳本，而帳本內容會被打包、記錄在數個「區塊」 (Block)上，並由數位記帳者共同保存組成「鏈」 (Chain)。

由於記帳者須彼此達成共識，才能確保帳本內容完全同步，區塊鏈具有去中心化、不可被竄改的特性，因此被稱為「信任機器」，被認為可能顛覆人類數千年來的交易基礎。（編輯：林孟汝）1070828

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