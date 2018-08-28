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政治

徐欣瑩登記參選新竹縣長　柯文哲原助陣臨時缺席

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/28 12:17
▲ 台北市長柯文哲28日出席「Smart City Forum-智慧城市論壇-未來交通的新趨勢」。（圖／北市府提供 , 2018.8.28）
▲ 台北市長柯文哲28日出席「Smart City Forum-智慧城市論壇-未來交通的新趨勢」。（圖／北市府提供 , 2018.8.28）

民國黨主席徐欣瑩今（28）日登記參選新竹縣長，原本邀請台北市長柯文哲陪同助陣，柯文哲卻臨陣缺席，外界質疑是因為徐欣瑩並未簽署「柯P認同卡」當中反對發放重陽敬老金的選項，所以柯文哲未出席，對此，柯文哲受訪時澄清說，他因為是上班日，還有AIT處長邀請出席活動，所以沒去，不過新竹縣他還是支持徐欣瑩，會再找時間去幫她助選。

柯文哲表示，幕僚昨天在排今天行程，後來幕僚說，「市長你自己都禁止政務官上班時間去跟人家助選，結果你自己還要請假去，不是自己打自己臉，後來想想糟糕。」

柯文哲說，還有一點，今天是新任AIT處長的第一場公開會議，「他還特別邀請我來，我們算一算，從新竹趕回來，九點到這裡，交通因素可能會遲到、或放鴿子很麻煩，不好意思。」

柯文哲強調，「新竹縣我還是支持徐欣瑩，這沒有問題，另外找下班時間、或假日再去幫她助選，上班日去不是很好。」

對於外界質疑是徐欣瑩拒簽刪重陽敬老金這項？柯文哲說，這本來就意料中的事，重陽敬老金在台北市很多人反對，新竹是農業縣，所以她那條不簽本來就可以理解，「而且我們現在只是提出政治上的主張，是我們過去四年在台北市可以實現的東西，其實講穿了也是趁機在宣傳自己的政治價值和理念，也沒有強迫大家跟我們百分之百一樣。」

柯文哲強調，這是很重要的概念，「政治上你不要幻想人家百分之百跟你相同」，比方說「你的政治主張一百件，也許我同意99件，有一件不贊成，但不會因為1/100跟我不一樣，我就跟你畫清界線，不同陣營」，慢慢有這概念叫相對值，所以朋友也有好朋友、很好的朋友、 不是很好的朋友，各種程度嘛。

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