徐欣瑩登記參選新竹縣長　柯文哲原助陣臨時缺席

民國黨主席徐欣瑩今（28）日登記參選新竹縣長，原本邀請台北市長柯文哲陪同助陣，柯文哲卻臨陣缺席，外界質疑是因為徐欣瑩並未簽署「柯P認同卡」當中反對發放重陽敬老金的選項，所以柯文哲未出席，對此，柯文哲受訪時澄清說，他因為是上班日，還有AIT處長邀請出席活動，所以沒去，不過新竹縣他還是支持徐欣瑩，會再找時間去幫她助選。

柯文哲表示，幕僚昨天在排今天行程，後來幕僚說，「市長你自己都禁止政務官上班時間去跟人家助選，結果你自己還要請假去，不是自己打自己臉，後來想想糟糕。」

柯文哲說，還有一點，今天是新任AIT處長的第一場公開會議，「他還特別邀請我來，我們算一算，從新竹趕回來，九點到這裡，交通因素可能會遲到、或放鴿子很麻煩，不好意思。」