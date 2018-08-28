達邦蛋白29日起開放競拍 底價18.18元

（中央社記者韓婷婷台北28日電）農業科技股達邦蛋白為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股3500張，其中2380張訂於8月29日至31日競價拍賣，競拍每股底價為新台幣18.18元。

達邦蛋白競價拍賣扣款日期為9月7日，8月27日收盤參考均價27.85元。

達邦利用微生物發酵技術對豆粕進行水解，將蛋白質水解成小分子胜肽，以純天然植物胜肽為本，發展出全面解決方案。達邦蛋白通過歐盟最高標準HACCP、ISO22000認證。

達邦蛋白成立於90年，主要從事水解黃豆胜肽蛋白生產及銷售，產品主要應用於水產及畜產等蛋白質原料，現行主要銷售對象為跨國型飼料大廠或是大型品牌客戶等。目前9成產品外銷亞洲國家，包括日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞及印尼。