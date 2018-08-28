華爾街對智慧音響產業出現分歧 剛上市Sonos淪為

高盛分析師 Rod Hall 在一份報告中提到，認為 Sonos 的聯網家庭揚聲器，及支援多種語音助手的功能可以幫助該公司在競爭激烈的智慧音響業中保持自己的獨特價值主張。他將該股評為「買入」，12 個月目標價為 25 美元。

六家承銷經紀商週一開始報導 Sonos 相關訊息，高盛 (GS-US)、Raymond James、及 RBC Capital，3 間給出「買入」評級，而 Jefferies、摩根史丹利 (MS-US)、及 Stifel，3 間給予「持有」評級。

Sonos 於 8 月 2 日以每股 15 美元的價格上市。Sonos 股票於上週創下 21.69 的歷史新高，週一 (27 日) 下跌 6.38% 來到 18.92 美元。

一些分析師對 Sonos 股票持肯定態度，而另一些人對於優質音頻揚聲器保持著中立態度。

近期 IPO 的 智慧音響商 Sonos (SONO-US) 開始獲得華爾街分析師的報導，然而，似乎對股票的評估出現了分歧。

此外，Hall 提到 Sonos 擁有多房間音樂串流媒體技術，應該較競爭對手更具優勢。智能揚聲器市場的競爭對手包括亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、和 Alphabet (GOOGL-US)。

Sonos 今年的營收增長將由無線揚聲器和家庭影院揚聲器推動。去年 10 月推出了 Sonos One 音響，今年 7 月推出了 Sonos Beam。

RBC 分析師 Amit Daryanani 以「優於大盤」評級和 25 美元的目標價給予評分。他在一份報告中表示，Sonos 應受益於強大的客戶參與度，音樂串流媒體業務的增長及其開放平台模式。其設備支持亞馬遜和谷歌的語音助手。

Sonos 音響 / 圖：Sonos

Daryanani 提到，Sonos 與 Fitbit (FIT-US) 或 GoPro (GPRO-US) 的不同，在於其用戶參與度非常強。「平均而言，客戶在購買他們的第一款 Sonos 產品後，每月可聽多達約 70 小時的內容和大約 80% 的音樂。Sonos 進入的 700 萬個家庭中有將近一半每天都會打開 Sonos 應用程序」。

摩根史丹利 Katy Huberty 以「同等」評級和 20 美元目標價報導 Sonos。她表示，對該公司保持謹慎態度，直到可以證明其進入鄰近市場。「為了在擁擠的 180 億美元家庭音響市場保持差異化，Sonos 必須利用其技術給新用戶和既有客戶新的使用方法」。

從獨立的音樂揚聲器轉變為家庭影院系統的揚聲器是第一步，而 Huberty 也期待戶外音響能盡快推出。

Stifel 分析師 Sheerin 也表示，儘管這塊市場競爭激烈，但 Sonos 的市場定位非常確實。近日數據顯示，音訊專業人士有多達 84% 推薦 Sonos，而 57% 則推薦 Wi-Fi 音響。

Jefferies 的 Thill 認為 Sonos 猶如樂高，成長緩慢但穩定。Raymond James 的 Tindle 則認為，雖然調整後 EBITDA 毛利 (折舊及攤銷前獲利率) 只落在 5% 左右，但以高於 40% 的毛利來說，這方面應容易改善。