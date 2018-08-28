烏來馬告封街派對　12道特色餐點滿足味蕾

新北市經發局表示，「烏來馬告封街派對」套票只要200 元，包含整隻烤乳豬，口感軟Q的馬告香料佐蹄膀，以及散發馬告獨特清香的煎鱒魚等特色餐點，還有酒類飲料及可樂，同時還可將馬告肉乾、馬告啤酒等紀念禮品帶回家當伴手禮。另外，還提供當地住宿折扣、消費送小菜等餐飲店家優惠券，市價超過1,000。

經發局長張峯源表示，烏來不但擁有自然生態、休閒產業、獨特美食、在地人文，還有「山林裡的黑珍珠」之稱的馬告(Makauy)產業，當地用這獨特清香的香料創造出許多料理，成為必嚐的特色美食。今年馬告宴延續去年在烏來老街封街同樂的形式，並結合寧靜山水、多元音樂、在地美食等元素，端出有馬告入菜的海陸大餐及飲品，並透過套票中的店家優惠券，增加遊客再次造訪當地的機會。

參與的民眾不但可以享用多樣馬告特色料理，聆聽時下最夯的輕搖滾代表鄭宜農等現場演唱，還有機會獲得液晶電視、空氣清淨機、Dyson吹風機、PS4 Pro主機、ASUS智慧手機等大獎，套票將於8月29日中午12點在ACCUPASS網站開賣。