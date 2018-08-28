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金九銀十陸房產銷售旺季 加上地方債政策利多 中高收

鉅亨網2018/08/28 11:39
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大陸監管層預期將在近期將地方債的風險權重從原先的 20% 調降為零，此舉將釋出多達人民幣 3 兆元風險資產規模，代表在風險資產占比上，地方債將享有與國債同等待遇，這項政策一旦實施將對地方債帶來大利多；此外，金九銀十向來是房企期待的銷售旺季，房地產銷售可望加速，有助房地產債表現，後市中高收債券市場表現值得多留意。

日盛中國高收益債券基金經理人鄭易芸表示，近期政府仍持續在加碼寬信用政策，第三季地方債供給壓力增加，若未來進一步下調風險權重，將提升地方債配置價值；另一方面，銀行可將地方債釋放出的風險資產額度，用於增加信貸投放或配置信用債，進一步刺激寬信用政策。

鄭易芸指出，中國 1-7 月固定資產投資年增 5.5%，其中，除地產投資外，固定資產投資成長速度也下滑，房地產開發投資年增 10.2%；在政策由去槓桿轉向穩槓桿，房企資金來源轉鬆，加上進入金九銀十旺季，預期房地產市場交易上升的可能性增加，後續市場銷售仍可保持正成長、相對強勁態勢。

鄭易芸表示，目前中國高收益債利差為 549 點，殖利率為 9.03%，兩者均在 7 月扭轉 2017 年中以來大幅上行的趨勢。由於利差持續收窄，目前中國高收益債正處於 2 年來相對便宜的水位。

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