NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

美墨NAFTA談判達協議 關鍵重點一覽

中央社2018/08/28 11:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）歷經一年時而令人憂心的談判，美墨今天宣布就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成共識，以下是根據美國貿易代表署（USTR）整理出的美墨協定關鍵重點。

然而，加拿大將重新加入談判，意味新版NAFTA的未來仍在未定之天，至少以現階段而言是如此。

●「日落條款」替代方案

加拿大和墨西哥談判代表及美國企業徹底拒絕美國要求在任何新版NAFTA協定納入每5年重新談判一次的「日落條款」。

根據美墨達成的協議，這項新協定生效期為16年，每6年審查一次，到期後可再延長16年。假如審查出現問題，在協定到期前，各方還有10年時間進行談判，以解決彼此間的分歧，為企業帶來更多穩定性。

●為汽車業制定新規

NAFTA破局意味撕裂各方緊密結合的汽車供應鏈。

不過，美墨今天同意針對製造業和勞工要求展開全面改革，美方表示，此舉應可提高薪資水準，並鼓勵企業回流生產。

最重要的是，這項協議要求將在北美地區生產的汽車內部零件占比從62.5%提高至75%，而40%至45%須由時薪至少16美元的工人製造。

●勞工權益

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說，新版協定保障勞工權益力道為歷來談判最強，且可執行。

美國貿易代表署說，根據這項協定，「墨西哥承諾採取具體立法行動，有效承認集體談判權」。

新版協定還包括對國際公認勞工權利的深入要求：禁止進口強迫勞動生產的商品、不得向工人施暴和確保移工受到保護。

●農業

兩國政府同意維持農產品零關稅，不許對在彼此市場銷售的商品提供出口補貼，並更新現有規定，以涵蓋農企業使用的先進生物技術。

●智慧財產

新版協定將規定官員有權在各進出港口攔查疑為仿製的商品，也將要求當局對非法盜錄電影的觀眾祭出「有意義」的懲罰，和對盜取衛星和有線電視信號者施以民事和刑事處罰。

這類新規也將加強保護版權、專利和執照。

●酒類

墨西哥市和華府同意制定新的標籤和認證條款，以減少烈酒和葡萄酒的貿易壁壘，並承諾繼續承認波本和田納西威士忌無疑為美國產品，龍舌蘭和梅斯卡爾酒則是墨西哥特色商品。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070828

資誠：發展區塊鏈這3國最快...達邦蛋白29日起開放競拍 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan