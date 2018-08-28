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陳沂又開砲！拖館長下水　問國防部「要不要告他」

生活中心／綜合報導2018/08/28 12:07
▲網紅陳沂槓上國防部後，這次還把「館長」一起拖下水。（合成圖／翻攝自陳沂臉書、Youtube「成吉思汗館長-飆悍直播紀錄」）
▲網紅陳沂槓上國防部後，這次還把「館長」一起拖下水。（合成圖／翻攝自陳沂臉書、Youtube「成吉思汗館長-飆悍直播紀錄」）

網紅陳沂日前在臉書直播時，批評「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」，引起國防部抗議，認為陳沂玷損軍人形象與尊嚴，準備向她提告。但陳沂不僅先酸國防部「要懂法律」，今（ 28 ）日凌晨又進一步 PO 文把「館長」陳之漢拖下水，問國防部「要不要告他啊？」


▲陳沂貼出館長之前的言論，問是否嚴重侮辱國防部。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂近日在直播表示，志願役軍人只會每天刷油漆、掃地，根本浪費人民納稅錢。針對國防部嗆聲提告，陳沂似乎也不痛不癢，回酸「就，誹謗罪的客體必須是『自然人』，還必須是『可特定對象的自然人』。基本法律常識與行政機關國防部共勉之」，暗諷國防部不懂基本法律常識。

不僅如此，今日凌晨陳沂又在臉書發文，而且還是寫給國防部看。她寫道：「國防部您好，身為一個愛國而且敬愛國防部的好市民，在這邊要提供一段館長陳之漢說志願役的影片，請英明的國防部明鑑，這是否涉及嚴重侮辱到我們偉大的國防部？」並附上一段館長談論志願役軍人的影片。


▲館長日前在直播時談到目前台灣軍人的現況。（圖／翻攝自 Youtube ）

陳沂說，「 44 分鐘開始說當兵出去都找不到工作，沒有一技之長」、「面對問題回答問題啊，面對館長講說志願役出去找不到工作，都只能找比較低微的工作，我可從來沒說過這種話」，反問國防部「館長這樣講，國防部要不要發個聲明說要告他啊？」


▲陳沂認為網友雙重標準。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂也對圍剿她的網友說「罵我的人不要雙重標準，館長罵志願役罵整個國軍，用髒話辱罵，你們只罵我卻說館長說得好，那不就是對人不對事嗎？難道，館長之於你們，就像白狼之於館長？」

館長在影片中則表示，現在國軍給軍人的責任、榮譽、薪資和補給都不好，還要犧牲親人陪伴的時間，而且台灣人不夠尊重軍人。因此館長認為「不要考軍官」、「進去了你就知道，黑啊！」館長也透露，他看過很多同袍在軍中存了 1 、 2 百萬，退伍出來開店後卻又失敗，最後只能做粗活。

關鍵字館長陳沂國防部軍人陳之漢志願役
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