火幣集團成桐成控股實控人 股權占比73.73%

據早前的媒體報導，在 7 月 26 日晚鏈得得的「吐槽大會」上，李林曾就「火幣是否有意借殼上市」表態稱「這只是一個謠言」。他表示，火幣核心資產是交易所業務，但現在交易所業務於全球範圍內還沒有完全合規，所以借殼上市從操作上存在很大的難度。

據港交所披露易顯示，桐成控股 (1611-HK) 大股東分別向火幣集團董事長李林和裂變資本董事長滕榮松轉讓 73.73% 和 6.8% 的股權，轉讓完成後火幣集團成為桐成控股實際控制人。

但他同時表示，相信傳統資本市場在很長一段時間內，會對現有區塊鏈經濟進行補充，相信傳統金融市場未來會擁抱區塊鏈經濟，兩者有可能會融合，火幣不排除在傳統的資本市場上市。

火幣是全球交易量領先的數位貨幣交易平台，火幣網發行 HT(Huobi Token)，發行總量為 5 億枚。當前價格為 2.35 美元，升 8.92%。但較 5 月底的價格高點已大幅縮水近 60%。

桐成控股 8 月 22 日上午 9 時起停牌至今，停牌前股價報港幣 3.08 元。