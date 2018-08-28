NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

火幣集團成桐成控股實控人 股權占比73.73%

鉅亨網2018/08/28 11:49
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

據港交所披露易顯示，桐成控股 (1611-HK) 大股東分別向火幣集團董事長李林和裂變資本董事長滕榮松轉讓 73.73% 和 6.8% 的股權，轉讓完成後火幣集團成為桐成控股實際控制人

這次收購是今年上半年裂變資本聯合姚勇傑收購雄岸科技集團 (1647-HK) 後，第二次聯合國內區塊鏈巨頭收購香港上市公司轉型區塊鏈服務。

據早前的媒體報導，在 7 月 26 日晚鏈得得的「吐槽大會」上，李林曾就「火幣是否有意借殼上市」表態稱「這只是一個謠言」。他表示，火幣核心資產是交易所業務，但現在交易所業務於全球範圍內還沒有完全合規，所以借殼上市從操作上存在很大的難度。

但他同時表示，相信傳統資本市場在很長一段時間內，會對現有區塊鏈經濟進行補充，相信傳統金融市場未來會擁抱區塊鏈經濟，兩者有可能會融合，火幣不排除在傳統的資本市場上市。

火幣是全球交易量領先的數位貨幣交易平台，火幣網發行 HT(Huobi Token)，發行總量為 5 億枚。當前價格為 2.35 美元，升 8.92%。但較 5 月底的價格高點已大幅縮水近 60%。

桐成控股 8 月 22 日上午 9 時起停牌至今，停牌前股價報港幣 3.08 元。

桐成控股股價
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp火幣集團火幣桐成控股桐成headline
華爾街對智慧音響產業出現分...台股大漲百點強攻萬一 GI...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan