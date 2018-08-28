暴力電玩誘發槍枝暴力 美學界爭論

今年2月，佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學發生17人死亡的槍擊案，美國總統川普當時怪罪電玩遊戲。他在白宮與電玩業者開會時指出，網路和電玩是美國青少年涉入槍枝暴力的罪魁禍首，聽到越來越多人說電玩世界的高度暴力因素，對青少年想法有很大影響。

佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）電競賽「勁爆美式足球19經典賽」發生槍擊案，造成至少3人死亡，儘管賽事內容為運動遊戲，但槍手輸掉競賽怒而行兇，導致迅速發展的電競界再成眾矢之的。

（中央社記者鄭崇生華盛頓27日專電）電玩與誘發年輕人暴力行為是否有關至今仍是爭議，美國學界正反兩派各擁數據支持論點，但若聚焦在暴力電玩與槍枝暴力的關聯性，在美國又是另一個吵翻天的爭議。

川普的說法也是美國全國步槍協會（NRA）多年來捍衛擁槍權的說詞，早在2012年桑迪胡克（Sandy Hook）小學26死槍擊案後，全國步槍協會執行長拉皮耶（Wayne LaPierre）將矛頭指向電玩業，稱他們是美國腐敗且充滿陰影的產業，向人民販售與灌輸暴力。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國心裡協會（American Psychological Association）和美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）也將美國青少年槍枝暴力犯罪頻傳，指向與暴力電玩遊戲有關。

他們的研究指出，美國12至17歲青少年中97%曾接觸電玩，市場上85%的遊戲都涉及暴力相關情節，即使是結合實境的寶可夢（Pokemo Go）也要求玩家捉寶戰鬥，有觸發暴力傾向之虞。

不過，也有社會科學界的研究持不同看法。

密西根大學社會學副教授德康（Whitney DeCamp）指出，儘管數據顯示暴力電玩和青少年暴力傾向有關，但因此引導至暴力行為仍缺乏足夠數據支持。史戴森大學（Stetson University）心理學系副教授佛格森（Christopher Ferguson）研究顯示，熱門電玩遊戲上市時，短期間還有助於降低暴力犯罪率。

佛格森坦承，不能排除長期接觸暴力電玩對青少年行為的影響。若聚焦槍枝暴力與暴力電玩的關聯性，華盛頓郵報（Washington Post）3月的報導指出，美國又是特例，關鍵仍是美國槍枝普遍程度沒有國家能及。

報導提到，只有美國的槍枝暴力致死人數與電玩遊戲花費呈正相關。

日本是電玩遊戲人均消費最高的國家，但每10萬人因槍枝暴力的致死率是零；委內瑞拉是每10萬人有約35人死於槍枝暴力，是調查國家中最高的，但電玩遊戲人均消費年均不到10美元。

美國槍枝暴力犯罪頻傳，究竟導因於暴力電玩還是槍枝氾濫沒有一定的答案。華郵指出，如果暴力電玩真會激發槍枝暴力犯罪，也只發生在美國。（編輯：廖漢原）1070828