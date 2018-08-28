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台股大漲百點強攻萬一 GIS-KY擁題材走揚

鉅亨網2018/08/28 11:53
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台股今 (28) 日早盤受美股大漲帶動，一度重回萬一，最高達 11005 點，大漲 103 點。觀察各類股表現，以光學、電機機械及半導體族群表現強勁，光學類股包括大立光強漲 3.5% 外，GIS-KY 業成 (6456-TW) 受惠屏下指紋辨識題材，早盤也大漲逾 4%。

GIS-KY業成相關權證。（鉅亨網整理）
GIS-KY 業成相關權證。（鉅亨網整理）

蘋果第 3 季將發表新品，GIS-KY 業成除供應 OLED 版 3D 壓力感測外，LCD 版也將重回外掛式觸控，業成將與宸鴻分食觸控面板貼合訂單，蘋果新手機上市拉貨潮將啟動，法人看好 GIS-KY 第 3 季營收將挑戰 400 億元、季增 70%，除了手機之外，新款 iPad Pro，業成也是主要觸控面板供應商。

群智諮詢 (Sigmaintell) 預期屏下指紋辨識加快進入量產成長期，估今年全球屏下指紋晶片發貨量上調到 4200 萬顆，明年全球屏下指紋將成為智慧手機中高端產品的標配，預計全球屏下指紋發貨量將突破 1 億顆。

天風國際分析師郭明錤在報告中預估，GIS 目前每月產能 100-200 萬顆，預計今年下半年可擴產至 400-600 萬顆，在鍍膜能力較佳的情況下，目前良率較歐菲光優，他預估 GIS 將是三星明年超聲波模組主要供應商。

業成去年已小量出貨屏下指紋辨識模組，經過 1 年技術改進，今年聚焦蘋果、非蘋手機大廠，預計第 3 季將量產出貨，在屏下指紋辨識的布局上目前主要鎖定手機市場，採用超聲波技術，看好可望成為未來的成長新動能。

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