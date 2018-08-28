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影／飆車族現身青昇路　街頭糾紛持安全帽爆打鬥毆

記者李春台／桃園報導2018/08/28 12:25
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桃園市大園區青昇路接近中壢高鐵區部分路段，由於寬敞筆直，最近成為飆車族群聚飆車的熱門地點。26日清晨，就有一群機車騎士在該路口發生行車糾紛引爆衝突，附近民眾將現場影片貼到臉書社團「黑色豪門企業」，引起網友討論，才讓這個地區的飆車族聚集問題曝光。

大園分局表示，警方於8月27日得知此案後，調閱附近監視器追查打架雙方身分和起因，目前已通知相關涉案的15人到案說明釐清案情。


▲警方通知相關涉案的青少年都到案說明，同時也將調閱附近監視器畫面釐清案情。（圖／大園分局提供 , 2018.08.28）

警方初步瞭解，本起衝突案件為涂姓被害人與呂姓男子發生行車糾紛，呂姓男子持安全帽毆打涂姓被害人。雙方當事人接獲警方通知後，均已到案說明製作筆錄，涂姓被害人並對動手的呂男提出傷害告訴。其餘在場助陣的14人，警方於製作筆錄後依違反社會秩序維護法裁處，呂姓主嫌依傷害罪移送桃園地檢署偵辦，相關嫌犯並將列為組織犯罪防制條例蒐證對象。


▲行車糾紛攻擊被害人的主嫌呂姓男子。（圖／大園分局提供 , 2018.08.28）

附近民眾表示，這條新闢的道路因尚未加裝監視器，許多飆車族經常會聚集在此飆車叫囂，這次發生糾紛鬥毆事件，才暴露這個路段的治安漏洞，希望警方能夠加強這個路段的巡邏。

關鍵字大園青昇路高鐵飆車族安全帽
烏來馬告封街派對　大啖當地風味餐

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