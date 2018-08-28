影／飆車族現身青昇路　街頭糾紛持安全帽爆打鬥毆

桃園市大園區青昇路接近中壢高鐵區部分路段，由於寬敞筆直，最近成為飆車族群聚飆車的熱門地點。26日清晨，就有一群機車騎士在該路口發生行車糾紛引爆衝突，附近民眾將現場影片貼到臉書社團「黑色豪門企業」，引起網友討論，才讓這個地區的飆車族聚集問題曝光。

大園分局表示，警方於8月27日得知此案後，調閱附近監視器追查打架雙方身分和起因，目前已通知相關涉案的15人到案說明釐清案情。