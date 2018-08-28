台股盤中—美股創高激勵 蘋概雙王領軍 一度重回萬一

在美國與墨西哥於北美自由貿易協定（NAFTA）接近達成協議的利多消息激勵下，美股昨日大漲逾 250 點作收，帶動台股今 (28) 日跳空開高收復季線，在台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 雙王領漲，聲學元件族群美律、康控 - KY 等同步大漲拉抬，指數盤中最高來到 11005.55 點，一度重返萬一關卡。

美股那斯達克、標普連續第 2 個交易日收盤價創歷史新高，激勵台股早盤強勢表態；盤面上由蘋概三王領軍，台積電昨日 ADR 走揚激勵，盤中漲逾 2%，最高來到 250 元；股王大立光也上漲 3.7%，至於鴻海 (2317-TW) 則力守平盤之上，發揮穩盤效果。