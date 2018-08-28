影／馬英九強力輔選饒慶鈴　籲延續黃健庭傲人成績

前總統馬英九今（28）日在台東為國民黨籍台東縣長參選人饒慶鈴輔選，原本清晨6點要陪饒慶鈴到鯉魚山早市拜票，但連日大雨不斷而取消，上午8點馬英九先視察太平溪路堤共構工程，頂著大雨，馬英九和饒慶鈴站在日光橋上視察在任內為台東規畫的路堤共構工程。
隨即兩人趕往縣府登記參選，現場擠滿支持民眾，國民黨前主席吳伯雄和立委廖國棟都親自前來為饒慶鈴助選。黃健庭表示，從政20餘年，從未有如此高規格，這麼多重量級人物陪同登記，可以證明國民黨重視台東，有信心繼續在台東執政，延續幸福縣政。
馬英九肯定黃健庭8年來的執政成績，將原本偏遠、落後的城市，轉變成為世界知名城市，觀光客絡繹不絕，為台東縣民帶來不少商機和收益。馬英九隨後呼籲台東縣民「台東想要延續幸福縣政，要讓台東農產品繼續能外銷，一定要讓藍軍繼續在台東執政」，他更跟著大家用客家話高喊「饒慶鈴當選」！
饒慶鈴此次參選背負著選民的期望和龐大的壓力，前面有黃健庭如此傲人的成績，除了要延續之外，更要有心的思維為台東縣民謀福利，結束前馬英九更與全場500餘位台東支持者及饒慶鈴等人高喊「民進黨不倒，農民好煩惱」 、「縣長選慶鈴、台東一定贏！」等口號，讓群眾情緒跟著沸騰。
馬英九今天下午繼續趕赴南迴公路沿線大武、太麻里等4鄉參加鄉親懇託會，為饒慶鈴拉票，力保台東藍天。
▲日光橋路堤共構工程預定明年將會完工通車。（圖／記者鄭志宏攝）
▲9點一到饒慶鈴便前往縣府登記參選，國民黨前主席吳伯雄和縣長黃健庭也親自前來助選。（圖／記者鄭志宏攝）
▲饒慶鈴高喊「民進黨不倒，農民好煩惱」 、「縣長選慶鈴、台東一定贏！」等口號，讓群眾情緒跟著沸騰。（圖／記者鄭志宏攝）