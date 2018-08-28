影／馬英九強力輔選饒慶鈴　籲延續黃健庭傲人成績

前總統馬英九今（28）日在台東為國民黨籍台東縣長參選人饒慶鈴輔選，原本清晨6點要陪饒慶鈴到鯉魚山早市拜票，但連日大雨不斷而取消，上午8點馬英九先視察太平溪路堤共構工程，頂著大雨，馬英九和饒慶鈴站在日光橋上視察在任內為台東規畫的路堤共構工程。

隨即兩人趕往縣府登記參選，現場擠滿支持民眾，國民黨前主席吳伯雄和立委廖國棟都親自前來為饒慶鈴助選。黃健庭表示，從政20餘年，從未有如此高規格，這麼多重量級人物陪同登記，可以證明國民黨重視台東，有信心繼續在台東執政，延續幸福縣政。