台農業青年大使訪馬來西亞 促進農業交流

在雪蘭莪州議長黃瑞林安排下，台灣農業青年大使訪問團一行於27日赴適耕莊，與當地種植蓮霧、芒果、木瓜、芭樂的農民進行座談。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處今天發表聲明說，這次在農委會國際處副處長林家榮及外交部公眾會副參事陳淑容率領下，15名具農林漁牧專長的青年大使前來馬來西亞訪問，訪團成員的專長涵蓋農業經濟、有機栽種、蔬果園藝、魚菜共生、畜牧養殖等領域，其中多位團員曾獲選為農委會百大青農。

（中央社記者郭朝河吉隆坡28日專電）外交部與農業委員會合辦第二屆「2018年農業青年大使新南向交流計劃」，自8月26日至9月2日訪問馬來西亞，以促進台馬雙邊農業技術及人才交流。

黃瑞林除了聽取各方對持續推動適耕莊農業發展的相關建議，並期盼與會的適耕莊農民能善用本次農業交流，向台灣農業青年汲取最新農耕、育苗等技術。另外，黃瑞林也對台灣農民運用創意，提升農產品附加價值及發展休閒農業等甚感興趣。

林家榮除了感謝黃瑞林的盛情接待，也歡迎他於近期內率農業團赴台考察，持續提升雙邊農業合作。

會後黃瑞林設宴款待台灣農業青年大使訪問團，也陪同訪團前往適耕莊C村的蓮霧果園考察，以了解雙方種植果樹的實作經驗。

同時，台灣農業青年大使訪問團也拜會雪隆果農合作社，並獲得合作社主席黃運新熱誠接待，雙方就馬來西亞水果種植、產銷及進出口等議題廣泛交流，有助於台灣農業青年大使了解馬來西亞蔬果市場的經營。（編輯：陳俊碩）1070828