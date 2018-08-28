躍升職訓國際舞台 勞部和APEC合作開專班

（中央社記者余曉涵台北28日電）勞動部今天宣布，跟亞太經合會（APEC）人力資源發展能力建構小組等7個單位的「會展產業國際專班」7方國際合作計畫正式展開，盼打出人才流動關鍵基礎，提升產業人才競爭力。

勞動部「會展產業國際專班」7方國際合作計畫今天在台北國際會議中心登場，同時也正式簽署國際合作計畫啟動暨意向書，這項計畫是見證台灣躍升國際職訓舞台重要里程碑，促進台灣勞動力接軌國際，現場也邀請多位APEC經濟體貴賓、相關部會及產官學訓專家200人齊聚一堂共襄盛舉。

「會展產業國際專班」結合亞太經合會人力資源發展能力建構小組（APEC HRDWG CBN）、亞洲展覽會議協會聯盟（AFECA）、澳洲技職教育聯盟（TDA）、中華民國展覽暨會議商業同業公會（TECA）、中華國際會議展覽協會（TCEA）、以及勞動力發展署桃竹苗分署等7方國內外公私機構協力推動產學訓用合一。