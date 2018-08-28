NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

震旦行彩色計畫啟動 攜兩大國際品牌布局3D列印

鉅亨網2018/08/28 12:13
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

今年全球 3D 列印市場規模預估將逼近 120 億美元，年增 19.9%，預估 2021 年將逼近 200 億美元，震旦行 (2373-TW) 透過集團資源積極布局 3D 列印市場，攜手兩大國際品牌以色列 Nano Dimension、愛爾蘭 Mcor 啟動彩色計畫，布局兩岸 3D 列印應用市場。

震旦 3D 總經理紀崇楠指出，持續深耕教育和汽車應用市場，提供專業的 3D 應用解決方案及服務，在啟動震旦 3D 彩色計畫後，未來將以近 30 年的 3D 列印專業經驗，開拓兩岸應用市場。

紀崇楠表示，震旦 3D 為 Mcor 在大陸的獨家代理，且是 Nano Dimension 的唯一代理商，將有助擴大現有產品範圍，也是實現彩色計畫的第一步，與兩大集團的戰略合作計畫將在大陸與台灣同步展開。

Mcor 執行長 Seamus Dunne 指出，今年全球 3D 列印市場規模預估將逼近 120 億美元，年增 19.9%，2021 年將逼近 200 億美元，其中教育應用產值 9.47 億美元，僅次於裝配製造和醫療，對與震旦 3D 簽署獨家代理合作關係，相信雙方的合作將開啟 3D 列印在教育應用領域的新篇章。

3D 列印是震旦行新事業的重要布局，目前在中國大陸北京、上海、長春、廣東、重慶、武漢等地都已建立 3D 列印中心，目前鎖定教育、醫療及工業等領域。

震旦行第 2 季營收 36.75 億元，稅後純益 3.86 億元，創 18 年單季同期新高，季增 33.56%，年增 17.68%，EPS 1.72 元，累計上半年營收 69.61 億元，每股純益 3 元。

震旦行指出，第 2 季營收增加主要來自大陸事業持續成長，第 2 季大陸營收占比 71 %，大陸事業獲利貢獻已超越台灣，第 2 季大陸獲利貢獻 60 %；累計上半年大陸營收占比 71 %，來自大陸事業獲利貢獻已超越台灣，上半年大陸累計獲利貢獻 59 %。

震旦行上半年在大陸包括 OA 及家具維持兩位數成長，展望下半年也可望維持兩位數成長，今年大陸事業獲利將正式超越台灣事業獲利，包括辦公室自動化 (OA)、家具事業仍是主要成長動能。

受惠大陸市場布局有成大幅挹注營運表現，震旦行股價本周呈現強漲攻勢，今 (28) 日以 100 元開出後一路走高，一度亮燈漲停攻上 109 元，寫下上市以來新高價，盤中漲幅 9.15%。

 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字震旦行3d列印headline
〈人行逆週期因子〉經濟學家...騰訊投資的微醫擬分拆業務 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan