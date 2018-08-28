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10月非夏月電價凍漲？經濟部9月中召開審議會

記者彭夢竺／台北報導2018/08/28 12:20
▲4月開始實行新電價，以每月用電量2千到3千度的小商家來說，一天影響的電費是4元到11元。（圖／NOWnews資料照）
▲4月開始實行新電價，以每月用電量2千到3千度的小商家來說，一天影響的電費是4元到11元。（圖／NOWnews資料照）

823的豪雨造成南部地區淹水災情，相關農損估計超過5億元，社會大眾已經開始憂心物價有所波動，加上馬上又要進入10月非夏月電價，整體電價是否會調漲，也成為關注議題。

為了讓電價適時反映發電成本，2015年立法院訂出電價公式，並建立電價審議委員會制度，讓該會依照公式來決定電價漲跌，2017年《電業法》修法後，將電價公式、電價審議委員會，以及電價平穩基金法制化，經濟部也在今年3月的次電價費率審議委員會中，決議4月電價平均漲幅為3%，住宅用電500度以下不調整，小商家1,500度以下不調整。

10月起將進入非夏月電價，台灣電價考量到燃料價格上漲等因素，繼今年4月將一度2.5488元，調漲為每度2.6253元後，10月電價是否會跟著調整？經濟部長沈榮津日前表明，會遵循4月調漲時的「不影響一般用戶」為原則，不過，整體調幅還是要尊重委員會決議。

經濟部次長曾文生今（28）日也提到，台灣整個能源價格，包含電價、油價、天然氣與桶裝瓦斯，都慢慢進入制度化的時代，過去政府都是透過國營事業來影響並決定整個市場的價格，但在去年電業法修法後，電價的審議有一定的公式與程序，一年要審議2次。

曾文生說：「今年下半年公告時間是10月1日，經濟部預計會在9月中完成整體審議的相關工作，並對外公布。」由於會議還沒有召開，因此沒有對電價做任何決定。

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