愛家公投達標　198萬份連署書癱瘓中選會

由幸福聯盟提出的愛家三公投今（28）日遞送連署書共198萬餘份，包括婚姻定義、適齡性平教育、婚姻以外形式規範同性結合等三項，但因為昨日國民黨也同樣繳交百萬分聯署書，讓中選會幾乎被癱瘓，因此以行政作業處理不及，暫緩收受「愛家公投」連署書，幸福盟理事長曾獻瑩強調，「這不是一場保守對抗潮流的戰爭，而是一場基本價值的抉擇。」

幸福盟公民行動總召游信義表示，社會團體為了將公投綁年底大選，自然會趕在八月最後一周送件，而幸福盟本身上周即與中選會事先聯繫，中選會原本稱27日需布置場地，希望聯盟延遲到今日送件，但沒想到今日又以先收了國民黨三項公投，導致作業不及為由拒收「愛家公投」連署，中選會也沒說何時能收件，連署書只能躺在中選會門外走廊上，讓聯盟必須派人徹夜看守，這讓他感到非常遺憾。

活動最後，游信義也帶領大家高喊「為了下一代，要投同意票」「愛家要高調，要投同意票」，呼籲在未來90天內，每人要握到20雙手，爭取創造500萬同意票的歷史紀錄。

國民黨書記長曾銘宗則表示，國民黨反空汙、反深澳、反核食三項公投昨日送至中選會，昨晚已經完成第一案的初步作業，今日上午與下午分別會完成第二與第三案；曾也批評，中選會稱一切依案依序處理，必須一案受理完才能再接受下一案，但他從沒看過中華民國行政單位有這樣的行政效率。