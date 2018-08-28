佘詩曼《延禧》演活「黑化魔后」　網友：連手指都是戲

中國清宮劇《延禧攻略》即便已全劇完結，網友似乎仍意猶未盡，戲中演員討論度依舊沸騰，飾演「嫻妃」的43歲港星佘詩曼就因該劇多了不少年輕粉絲，她在戲中從良善妃嬪最終走上復仇之路，層次分明的表演令人見識到她「香港視后」功力，近日盛傳該角首選不是她，《延》劇製作人于正特地澄清，表示佘詩曼無論外型還是內心戲都是他心目中的嫻妃人選。

佘詩曼曾透露，當初拿到劇本僅花2天就讀完，稱讚該劇頗有「追看性」，讓8年沒拍古裝的她決定接演，談到角色時說道：「嫻妃是個非常有原則的人，因為從小到大她爸爸就教她，做人什麼都可以沒有，但一定要有原則，不過因為宮裡面鬥爭很多，所以她慢慢會有一些改變，反正她一定會討回一個公道的」，正式拍攝後她15天即殺青，甚至還同時軋電影《洩密者》。



▲佘詩曼演技了得。（圖／翻攝佘詩曼微博 , 2018.08.28）

外界指佘詩曼拍《延》劇拿200萬人民幣（約908萬台幣）片酬，以女主角吳謹言一半價碼「低價搶角色」，于正對此否認，表示佘詩曼是他入行第一部戲的女主角，因肯定其演技並認為該角非她莫屬，而佘詩曼也成功詮釋妃嬪至皇后、善良至黑化，不靠妝容和浮誇肢體，僅以內斂眉宇變化完美道出角色心境，被網友盛讚「連手指都是戲」。



▲佘詩曼殺死嘉嬪這場戲，被誇讚「手指都有戲」。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.28）

日前網友從側拍花絮發現，國語不流利的佘詩曼對戲時是用粵語，但為了讓對手演員能抓到接話時間點，她刻意在台詞最後一小句轉回國語，好讓對方能立刻接上話，貼心的小動作令粉絲讚賞不已。