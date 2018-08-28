騰訊投資的微醫擬分拆業務 AH股兩地上市

今年 5 月份，微醫已完成 5 億美元 pre-IPO 戰略融資。據瞭解，本輪融資是中國醫療健康科技行業目前完成的最大規模上市前融資，融資完成後微醫的估值為 55 億美元。

騰訊 (0700-HK) 投資的微醫 5 月完成約港幣 39 億元上市前融資，一直盛傳部署年底在港 IPO。微醫首席戰略官陳弘哲接受《香港經濟日報》專訪時表示，集團仍在重組架構，傾向於將「微醫雲」業務分拆獨立在 A 股上市，目前沒有明確時間表，惟市況不是首要考量因素。微醫療、微醫藥、微醫保 3 塊 HMO 相關業務則整體赴港上市。

本輪融資由友邦保險控股有限公司和新創建集團有限公司戰略領投，包括中投中財基金管理有限公司在內的新老股東也參與了本輪投資。融資後，微醫將進一步推進旗下微醫新型 HMO 和智慧醫療雲平台「微醫雲」建設。

官方資訊顯示，微醫此前已完成 3 輪融資，融資總額超 5 億美元。在微醫的投資方中，不乏紅杉資本、晨興資本、騰訊、複星、高盛和高瓴資本等巨頭的身影，

微醫是佈局互聯網醫療最早的一批企業之一，在 2017 年底已連接全國 30 個省份，共計 2700 多家醫院，平台上線醫生超過 22 萬名，用戶總數超 1.1 億。截至 2018 年 1 月，微醫通累計簽約訂單量超過 120 萬台。

目前微醫方面尚未公開披露財務狀況，據內部人士透露，微醫目前財務穩健，公司處於快速增長之中，運營狀況較為理想。

資料顯示，2009-2017 年中國互聯網醫療市場規模從人民幣 2 億元激增至 325 億元，年均複合增速高達 89%，目前產業鏈已逐步成形，接下來預計市場增速將維持在 40% 左右，預計到 2021 年市場規模有望突破人民幣千億元。

微醫是醫療健康領域增長最快的「獨角獸」，在拆分業務後，預計今年年底赴港上市。

而微醫赴港上市也有跡可尋，今年 5 月 15 日，香港特別行政區政府財政司司長陳茂波一行專程來到杭州，考察微醫總部，表示支持並歡迎微醫在港發展。

5 月 17 日，微醫完成中國大陸以外地區的首個投資專案，與茂宸集團 (0273-HK) 簽署戰略投資協議；7 月 9 日，微醫又與香港馮氏集團旗下的利和醫療集團有限公司在香港簽署合約，宣佈成立微醫利和醫療中國有限公司，建立中國首個智慧醫療供應鏈解決方案及採購平台。