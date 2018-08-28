豪雨狂炸救災優先　國防部取消軍人節慶祝活動

連日豪雨重創南部地區，國防部今（28）日表示，因近期南部豪雨成災，國軍正全力投入協助地方政府執行災害防救任務，原訂舉辦之軍人節慶祝活動取消。

國防部表示，原訂於8月30日在台北市國際會議中心舉辦「擁抱國軍 幸福共好 軍民聯歡晚會」及31日假桃園棒球場舉辦之「鋼鐵紅不讓 職棒開球」等活動已決定取消辦理。

國防部強調，因應近日低壓帶及西南氣流影響，中央氣象局預判中南部及東南部地區仍有豪大雨發生，國軍秉持「苦民所苦、疾民所疾」精神，將持續協助受災居民清理家園，並對未來可能發生的豪雨汛情做好應變準備，故取消辦理上述活動，未來仍將持續辦理全民國防教育各項活動，請國人繼續支持、愛護國軍。