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政治

豪雨狂炸救災優先　國防部取消軍人節慶祝活動

記者呂炯昌／台北報導2018/08/28 13:09
▲海軍水下作業大隊27日晚間冒著滂沱大雨，奮力操作抽水機具，徹夜在嘉義縣布袋鎮實施抽水作業。（圖／海軍司令部提供 , 2018.8.28)
▲海軍水下作業大隊27日晚間冒著滂沱大雨，奮力操作抽水機具，徹夜在嘉義縣布袋鎮實施抽水作業。（圖／海軍司令部提供 , 2018.8.28)

連日豪雨重創南部地區，國防部今（28）日表示，因近期南部豪雨成災，國軍正全力投入協助地方政府執行災害防救任務，原訂舉辦之軍人節慶祝活動取消。

國防部表示，原訂於8月30日在台北市國際會議中心舉辦「擁抱國軍 幸福共好 軍民聯歡晚會」及31日假桃園棒球場舉辦之「鋼鐵紅不讓 職棒開球」等活動已決定取消辦理。

國防部強調，因應近日低壓帶及西南氣流影響，中央氣象局預判中南部及東南部地區仍有豪大雨發生，國軍秉持「苦民所苦、疾民所疾」精神，將持續協助受災居民清理家園，並對未來可能發生的豪雨汛情做好應變準備，故取消辦理上述活動，未來仍將持續辦理全民國防教育各項活動，請國人繼續支持、愛護國軍。

國防部指出，迄今日國軍累計派遣兵力8,563人次，輪車377輛次、甲車73輛次、膠舟70艘次、抽水機144部、消毒器352部、執行民眾撤離816人、沙包堆置6,490包、土石清運148.91噸、物資搬運6.9噸、市容整理465.7噸、道路清理93.3公里、機關學校廢棄物整理17處、禽畜清理79萬7,218隻、環境消毒43萬7,802平方公尺、抽水9千6百餘萬加侖。


▲海軍官兵持續於臺南麻豆地區救災，27日前往真理大學校區協助抽取學校圖書館及校園積水。（圖／海軍司令部提供 )

關鍵字軍人節豪雨桃園棒球場真理大學
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