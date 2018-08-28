豪雨狂炸救災優先　國防部取消軍人節慶祝活動

連日豪雨重創南部地區，國防部今（28）日表示，因近期南部豪雨成災，國軍正全力投入協助地方政府執行災害防救任務，原訂舉辦之軍人節慶祝活動取消。
國防部表示，原訂於8月30日在台北市國際會議中心舉辦「擁抱國軍 幸福共好 軍民聯歡晚會」及31日假桃園棒球場舉辦之「鋼鐵紅不讓 職棒開球」等活動已決定取消辦理。
國防部強調，因應近日低壓帶及西南氣流影響，中央氣象局預判中南部及東南部地區仍有豪大雨發生，國軍秉持「苦民所苦、疾民所疾」精神，將持續協助受災居民清理家園，並對未來可能發生的豪雨汛情做好應變準備，故取消辦理上述活動，未來仍將持續辦理全民國防教育各項活動，請國人繼續支持、愛護國軍。
國防部指出，迄今日國軍累計派遣兵力8,563人次，輪車377輛次、甲車73輛次、膠舟70艘次、抽水機144部、消毒器352部、執行民眾撤離816人、沙包堆置6,490包、土石清運148.91噸、物資搬運6.9噸、市容整理465.7噸、道路清理93.3公里、機關學校廢棄物整理17處、禽畜清理79萬7,218隻、環境消毒43萬7,802平方公尺、抽水9千6百餘萬加侖。
▲海軍官兵持續於臺南麻豆地區救災，27日前往真理大學校區協助抽取學校圖書館及校園積水。（圖／海軍司令部提供 )